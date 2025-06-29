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        Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Erzurum'daki maden kazasına ilişkin açıklama - Güncel haberler

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Erzurum'daki maden kazasına ilişkin açıklama

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Erzurum'daki maden ocağında yaşanan göçükle ilgili soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 01:34 Güncelleme: 29.06.2025 - 01:34
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        Erzurum'daki maden kazasına ilişkin açıklama
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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Erzurum'daki maden ocağında yaşanan göçükle ilgili soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü bildirdi.

        Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Erzurum'un Oltu ilçesinde bir maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için adli ve idari soruşturma olayın hemen akabinde başlatılmıştır, süreç titizlikle yürütülmektedir. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

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        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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