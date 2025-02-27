Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Sürekli Diyanet'i hedef alıyorlar

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Kuzey Ankara Kültür ve Kongre Merkezi'nde 'Ankara Büyük Gençlik Buluşması' programı düzenlendi. Programa, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, milletvekilleri, davetliler ve gençler katıldı. Burada konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz; bir milletin topraklar, madenler gibi farklı varlıkları olabileceğini ama en büyük varlığının insanları, özellikle genç insanları olduğunu belirtti.

Yılmaz, "Bir toplum o genç nüfusunu ne kadar iyi yetiştiriyorsa ne kadar donanımlı yetiştiriyorsa, dünyada o kadar üstün olur, şerefli olur. Bu nedenle biz son 22 yıldır gençlerimize, çocuklarımıza büyük yatırım yaptık. Bu da rastgele olmuş bir şey değil bir zihniyetin sonucu. Bizim kalkınma, gelişme, ilerleme anlayışımız, insan odaklı bir anlayıştır. Ekonomi de insan için, sosyal politikalar da insan için, eğitim de insan için. İnsan çok boyutlu bir varlık; sadece maddi boyutuna bakarsanız, sadece maddi şartlarını iyileştirmeye çalışırsanız gerçek anlamda insani kalkınmayı hayata geçiremezsiniz. Maddi ihtiyaçlarıyla, manevi donanımıyla, kültürüyle, sanatıyla, sporuyla her bakımda insanın bütün ihtiyaçlarına cevap veren bir toplum olduğunuz zaman gerçek anlamda medeni bir toplum olursunuz. Biz de bu zihniyetle hareket ettik; öncelikle eğitim dedik" diye konuştu.

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"ÜNİVERSİTELİ GENÇLER İÇİN 1 MİLYONA YAKIN YURT KAPASİTEMİZ VAR"

Yılmaz, Türkiye'de bugün üniversite sayısının 208'e ulaştığını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Akademik kadrolarımız 70 binden 184 bine çıktı. Çocuklarımız, gençlerimiz bir başka memlekete gittikleri zaman yurt bulma konusunda büyük sıkıntılar yaşarlardı. Bugün üniversiteli gençlerimize 1 milyona yaklaşık bir yurt kapasitemiz var. Dünyada en fazla yurt kapasitesine sahip ülkelerin başında geliyoruz. Ve yurt sayımızı 190'dan 862'ye çıkarmış bulunuyoruz. Lisans öğrencilerine 3 bin, yüksek lisans öğrencilerine 6 bin, doktora öğrencilerine 9 bin lira burs veriyoruz. Gençlerin sosyal ve kültürel, sportif faaliyetlerine erişimi için 81 ilde 522 gençlik merkezi açtık. Ve bu yatırımlarımıza Gençlik ve Spor Bakanlığımız öncülüğünde devam ediyoruz. Üniversiteyi bitiren gençlerimiz iş sahibi olsun istiyoruz. Bu nedenle gençlerin istihdamını destekliyoruz. Sadece iş bulmalarını değil, girişimci olmalarını destekliyoruz. Son dönemlerde İŞ- KUR bir program başlattı. Bunu da buradan üniversite öğrencisi gençlerimize özellikle duyurmak istiyorum. Artık üniversiteyi okurken aynı zamanda İŞ-KUR kanalıyla kısmi zamanlı çalışma imkanınız var. Bir iş tecrübesi ediniyorsunuz, aynı zamanda harçlığınızı kazanmış oluyorsunuz. Maddi olarak da bir karşılığı olmuş oluyor. KOSGEP ve TÜBİTAK aracılığıyla 100 binden fazla gencimize hibe ve finansal destek sunduk ve devam ediyoruz."