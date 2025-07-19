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        Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları Kıbrıs etabı Marmaris'ten başlayacak

        Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları Kıbrıs Arkın Karpaz Gate Marina etabının startı, Marmaris'ten verilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 23:35 Güncelleme: 19.07.2025 - 23:35
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        6. Uluslararası Yat Yarışları Kıbrıs etabı başlıyor
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        Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları Kıbrıs Arkın Karpaz Gate Marina etabının startı, Marmaris'ten verilecek.

        Kıbrıs Barış Harekatı’nın tarihi önemini anmak, barış ve özgürlük ile geleceğe güvenle bakmak için 20 Temmuz'da Marmaris'ten Kıbrıs'a açılacak yelkenler, 25 Temmuz'da yarışı tamamlayacak.

        Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı katkılarıyla TGA işbirliğinde, İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü tarafından organize edilen ve DHL Express ana sponsorluğunda düzenlenen, yarışların ikinci etabında 150 sporcu 340 mil süren bir rotada kıyasıya mücadele edecek.

        Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü anısına düzenlenen yarışlar, KKTC'nin bağımsızlığına ve özgürlüğüne saygının yanı sıra "Mavi Vatan"a bağlılığın güçlü bir simgesi olarak da öne çıkacak.

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        Etap sonunda kazanan takıma bu yıl ilk kez Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri tarafından tasarlanan özel kupa takdim edilecek.

        Marmaris Kalesi'nde düzenlenen açılış resepsiyonunda konuşan Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Marmaris'in deniz ve yelkencilikte adından sıkça bahsettirdiğini belirterek yelkencilere Kıbrıs etabında başarı diledi.

        İstanbul Açık Deniz Yat Yarışı Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu da muazzam bir coğrafyada yer aldıklarını ifade ederek "Denizlere hakim olmamız lazım. Her denizde yelkencinin, denizcinin varlığını hissettirmemiz lazım. Önümüzdeki yılın hazırlıklarına başladık şimdiden. Kasım’da Kıbrıs'ta olacağız. Önümüzdeki yıl da Kıbrıs’ta var olacağız." dedi.

        Kıbrıs etabının ev sahibi Arkın Group Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sinan Arkın, etap sayesinde yelken sporu ve denizciliğe dikkat çekileceğini kaydederek "KKTC'nin yelken ve denizcilik konusundaki gelişimine katkı vermek istiyoruz. Arkın Group olarak marina ve yarış ekibiyle değil üniversiteleriyle de katkı verme imkanı bulduk. Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi atölyelerinden çıkacak kupaları dereceye girenlerle buluşacak." diye konuştu.

        Sportif direktör Engin Yuvaktaş, etap hakkında teknik bilgiler verdi.

        Başkan Yemlihaoğlu ise etaba katkı veren kurum ve kuruluş temsilcilerine plaket takdim etti.

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