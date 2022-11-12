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Cumhurbaşkanlığı kararları Resmi Gazete'de: Türkiye İstatistik Kurumu Başkan Yardımcısı görevden alındı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle birçok kritik makamda değişikliğe gidildi. Türkiye İstatistik Kurumu Başkan Yardımcısı görevden alınırken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda iki pozisyonda yeni atamalar yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı kararları Resmi Gazete'de: Türkiye İstatistik Kurumu Başkan Yardımcısı görevden alındı
Cumhurbaşkanlığı kararları Resmi Gazete'de
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HABERTURK.COM

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri yayımlandı.

Buna göre;

Türkiye İstatistik Kurumu Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle görevinden alındı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Zafer Uzunkaya görevinden alındı. Boşalan makama Muhittin Bilge atandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda açıkta bulunan Çalışma Genel Müdür Yardımcılığı'na İbrahim Akın atandı.

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü'ne Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Evren Altay atandı.

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan yönetim kurulu üyeliğine Selçuk Sevinç atandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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