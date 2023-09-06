Linda Evangelista, hastalığını ilk kez açıkladı: Bir ayağım çukurda

Linda Evangelista, "Sağlığımla ilgili başka durumlar da vardı. Bu yüzden hiç tereddüt etmedim. Doktoruma iki göğsümü de almasını söyledim. Her şeyi geride bırakmak ve bununla bu şekilde başa çıkmak istedim" dedi.

Linda Evangelista, iki göğsünü de aldırmış olmasına rağmen 2022'de o bölgede yeni bir tümör bulundu. Evangelista, bu durumu şöyle dile getirdi: Doktoruma göğsümde bir delik açmasını söyledim. "Güzel görünmek istemiyorum. Beni kazımanı istiyorum. Göğsümde senin açtığın bu deliği görmek istiyorum. Beni anlıyor musun" dedim.

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"BİR AYAĞIMIN ÇUKURDA OLDUĞUNU BİLİYORUM"

Şu anda iyi olduğunu söyleyen Linda Evangelista, durumunu da herkesin kolay yapamayacağı bir şekilde ifade etti ve şunları söyledi: Biliyorum ki bir ayağım çukurda ama ben tam anlamıyla bir tür kutlama modundayım.

Linda Evangelista sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: Korkunç sağlık sorunlarının üstesinden geldim. Şu anda bulunduğum yerde olmaktan mutluyum ve kitabımı kutluyorum. Hayatta olduğum için çok mutluyum. Bundan sonra gelecek her şey bunların bonusudur.