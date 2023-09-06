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        Haberler Gündem 3. Sayfa Karı kocayı öldürüp canına kıymıştı! İşte cinayetin nedeni!

        Karı kocayı öldürüp canına kıymıştı! İşte cinayetin nedeni!

        Ankara'nın Çubuk ilçesinde, husumetli oldukları komşuları 68 yaşındaki Lütfü Topçu tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürülen 73 yaşındaki İbrahim Bartan ile eşi 68 yaşındaki Nazik Bartan'ın cenazeleri, gözyaşları içinde toprağa verildi. Husumete tanık olanlar cinayetin nedenini anlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 16:25 Güncelleme: 06.09.2023 - 16:25
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        Karı kocayı öldürüp canına kıymıştı! İşte cinayetin nedeni!
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        Ankara'da olay, dün öğle saatlerinde Çubuk ilçesindeki Aşağı Emirler Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim Bartan (73), eşi Nazik Bartan (68) ile su tankerinin lastiğini tamir ederken komşuları Lütfü Topçu (68) yanlarına geldi.

        ARAZİ SINIRI NEDENİYLE TARTIŞMA

        Hayatını kaybeden Nazik Bartan.
        Hayatını kaybeden Nazik Bartan.

        DHA'da yer alan habere göre İbrahim Bartan, birbirinin bahçesindeki ağaçlara zarar verme meselesi ve arazi sınırları nedeniyle mahkemelik olduğu komşusu Topçu ile tartışmaya başladı.

        EVDEN ALDIĞI TÜFEĞİN TETİĞİNE BASTI

        Yaşamını yitiren İbrahim Bartan.
        Yaşamını yitiren İbrahim Bartan.

        Tartışma kavgaya dönüşünce Lütfü Topçu, evden aldığı pompalı tüfekle komşusu İbrahim ve eşi Nazik Bartan'a ateş açtı.

        KENDİ HAYATINA DA SON VERDİ

        Çifte cinayetin ardından hayatına son veren Lütfü Topçu.
        Çifte cinayetin ardından hayatına son veren Lütfü Topçu.

        Lütfü Topçu, daha sonra aynı tüfekle yaşamına son verdi. İhbarla olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Lütfü Topçu ile İbrahim ve Nazik Bartan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

        KARI KOCA ÇİFT TOPRAĞA VERİLDİ

        Bartan çiftinin cenazeleri, öğle vakti Aşağı Emirler Mahallesi Camii'nde kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı cenazeye, çiftin yakınları ve mahalleliler katıldı.

        "UYARDIK AMA FAYDA ETMEDİ"

        Aşağı Emirler Mahallesi'nin vakıf başkanı Ali Sait Kaymak, olayın çok üzücü olduğunu belirterek, "Bunlar komşu; arsaları tel örgüyle birbirine bitişik. Telimi oynattı, direğimi kırdı gibi ufak tefek sürtüşmelerden dolayı aralarında husumet vardı. Birbirlerini şikayet ediyorlardı, savcılık takipsizlik veriyordu. Tabii zaman zaman bizler de uyarıyorduk. Ama fayda etmedi.

        "ÇOK UZAKTAN AKRABAYDILAR"

        İkisi de emekli. Üzücü olay, dün oldu. İbrahim ve eşi, öğlen evinin önünde lastik değiştiriyormuş. Lütfü Topçu da yakın mesafeden ateş ederek karı kocayı öldürüyor. Ardından kendi bahçesinde kendine sıkıyor. Çok uzaktan akrabalardı. Köyümüz için acı bir olay oldu" dedi.

        "10 YILDIR SÜRTÜŞME VARDI"

        İbrahim Bartan'ın kuzeni Haydar Topçu (69) ise "Dün arabayla Ankara'dan geldim, yanından geçerken korna çaldım. El salladım, selamlaştık. Tam eve girecekken silah sesi geldi. Hemen olay yerine geldim. Gittiğimde Lütfü Topçu yerde yatıyordu, yanında eşi vardı ve 'Kocamı vurdular' diye bağırıyordu. Ben de 'Kocanda tüfek var, bak bunları vurmuş' dedim. Aralarında 10 yıldır sürtüşme vardı. Bunlara söz geçiremedik. Çok üzüldük" diye konuştu.

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        #ankara
        #Son dakika haberler
        Haberi Hazırlayan: Alper Uruş
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