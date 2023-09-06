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Hem DSİ'ye ait kanallara su verilmesi hem de taşkın riskine karşı kapaklardaki suyun tutulması nedeniyle göldeki su, birkaç metre çekildi. En son 3 yıl önce görülen 153 yıllık mezarlar, tekrar ortaya çıktı.