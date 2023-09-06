2024-2026 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Plan'ı (OVP) açıklanıyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarından önemli satır başları:

-Tüm Bakanlıklarımıza, tüm kurumlarımıza ve emeği geçen tüm arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Bu süreç Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla, Resmi Gazete’de yayımlanması ile son buldu.

-İstişare ve ortak akıl bizim temel düsturumuz.

GENİŞ İSTİŞARELER SONUCU ORTAYA ÇIKARTILDI

-Orta vadeli programda da buna dayalı bir çalışma yaptığımızı ifade edebilirim.

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-Özel ihtisas komisyonlarından gelen çalışmaları da yansıttık. Dolayısıyla geniş istişarelerin sonucunda bunların çıkartıldığını ifade edebilirim. Bütün sektörlerle istişareler yaparak bu planımızı, programımızı hazırladık.

-Öncelikle, gerek ülkemizin, gerekse dünyanın yaşadığı en büyük afetlerden bir tanesi olan deprem afetinin yaralarını saracağız.

'BÜYÜMEYİ İHMAL ETMEYECEĞİZ'

-Makro ekonomik ve finansal istikrarı sağlamak ve orta vadede tek haneli enflasyonla ülkemizi yeniden tanıştırmak.

-Bunu yaparken, büyümeyi ve istihdamı asla ihmal etmeyeceğiz. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat perspektifi ile devam edeceğiz. Tüm bunları insana hizmet ve toplumun refahını artırmak için yapıyoruz. Sosyal adalet ve refah da programın temellerinde.

-Depremin tek seferlik harcama etkileri bir kenara bırakılacak olursa mali disiplini korumaya devam edeceğiz.

-Para politikasını dönemin ihtiyaçlarına göre güncellenmiş şekilde uygulamaya devam edeceğiz.

-Yapısal dönüşümlerde de önemli bir çerçeve oluşturduk. Orta vadede somut etkiler bekliyoruz. Kısa dönemli olumlu etkileri de artırmayı hedefliyoruz.

-Dünyadaki şartları bilmeden, görmeden ülkeleri sağlıklı değerlendiremeyiz.

-Dünya ekonomisinde büyüme son yıllarda yüzde 3’lere gerilemiş durumda. Küresel hasılanın gerilediği bir dönemdeyiz.

-Ticaretin de etkilendiğini görüyoruz. 2023’te sadece yüzde 2.3’lük bir büyüme bekleniyor dünya ticaretinde. Pandemi ile başlayan ve jeopolitik gerilime devam eden bir gerileme var. Her ülke artık kendi çıkarının peşinde.

-Dünya ve bölgemiz çok zorlu dönemden geçiyor. Ancak bu dönemler aynı zamanda fırsatlar da yaratır. Güçlü liderleri olan ülkeler fırsatları değerlendirecektir. Türkiye de onlar arasında olacaktır.

-Son 20 yılda Türkiye’nin ortalama büyüme oranı 5,5 olarak gerçekleşmiştir. Dünyanın yaklaşık 2 puan üzerinde büyüme yakalamışız.