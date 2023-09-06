Bakan Şimşek'ten OVP açıklaması Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün açıklanan Orta Vadeli Program (OVP) ile ilgili yaptığı açıklamada "Orta Vadeli Program: Makro-finansal istikrar, dezenflasyon ve yapısal dönüşüm..." ifadelerini kullandı

Habertürk Giriş: 06.09.2023 - 15:54 Güncelleme: 06.09.2023 - 16:01 facebook

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