Bakan Şimşek'ten OVP açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün açıklanan Orta Vadeli Program (OVP) ile ilgili yaptığı açıklamada "Orta Vadeli Program: Makro-finansal istikrar, dezenflasyon ve yapısal dönüşüm..." ifadelerini kullandı
Giriş: 06.09.2023 - 15:54 Güncelleme: 06.09.2023 - 16:01
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan OVP'ye ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu. Şimşek, "Orta Vadeli Program: Makro-finansal istikrar, dezenflasyon ve yapısal dönüşüm..." dedi.