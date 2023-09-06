OVP'ye göre önümüzdeki senelerde dolar kuru kaç olacak?
2024-2026 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Plan'da (OVP) yer alan verilere göre; yıllık ortalama dolar kuru tahminleri 2024 için 36.78, 2025 için 43.94, 2026 için ise 47.80 oldu
Giriş: 06.09.2023 - 16:26 Güncelleme: 06.09.2023 - 16:26
2024-2026 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Plan (OVP) açıklandı. Planda Gayrisafi Yurt İçi Hasıla hem TL bazında hem dolar bazında rakamlarla ifade edildi. Bu rakamlarla hesaplama yapıldığında; yıllık ortalama dolar kuru tahminleri 2024'te 36.78, 2025'te 43.94, 2026'da ise 47.80 olarak ortaya çıktı.
Haberi Hazırlayan: Ahmet Hamdi Girgin