OVP'ye göre önümüzdeki senelerde dolar kuru ne kadar, kaç TL olacak? - Ekonomi Haberleri - Para Haberleri

OVP'ye göre önümüzdeki senelerde dolar kuru ne kadar, kaç TL olacak? - Ekonomi Haberleri - Para Haberleri

OVP'ye göre önümüzdeki senelerde dolar kuru kaç olacak? 2024-2026 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Plan'da (OVP) yer alan verilere göre; yıllık ortalama dolar kuru tahminleri 2024 için 36.78, 2025 için 43.94, 2026 için ise 47.80 oldu

Habertürk Giriş: 06.09.2023 - 16:26 Güncelleme: 06.09.2023 - 16:26 facebook

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