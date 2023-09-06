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        Haberler Ekonomi Para OVP'ye göre önümüzdeki senelerde dolar kuru ne kadar, kaç TL olacak? - Ekonomi Haberleri - Para Haberleri

        OVP'ye göre önümüzdeki senelerde dolar kuru kaç olacak?

        2024-2026 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Plan'da (OVP) yer alan verilere göre; yıllık ortalama dolar kuru tahminleri 2024 için 36.78, 2025 için 43.94, 2026 için ise 47.80 oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.09.2023 - 16:26 Güncelleme: 06.09.2023 - 16:26
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        2024-2026 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Plan (OVP) açıklandı. Planda Gayrisafi Yurt İçi Hasıla hem TL bazında hem dolar bazında rakamlarla ifade edildi. Bu rakamlarla hesaplama yapıldığında; yıllık ortalama dolar kuru tahminleri 2024'te 36.78, 2025'te 43.94, 2026'da ise 47.80 olarak ortaya çıktı.

        2023 2024 2025 2026
        GSYH (Milyar TL, Cari Fiyatlarla) 25.483 41.159 52.942 62.997
        GSYH (Milyar Dolar, Cari Fiyatlarla) 1.067 1.119 1.205 1.318
        Verilere göre yıllık ortalama dolar kuru 23.88 36.78 43.94 47.80
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        Haberi Hazırlayan: Ahmet Hamdi Girgin
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