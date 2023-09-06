Hindistan'da 26 parti Modi'ye karşı birleşti: Modi'yi yenebilecekler mi? Hindistan'da 26 siyasi parti, 2024 genel seçimlerinde Hindistan Başbakan Modi'nin partisi Bharatiya Janata Partisi'ne rakip olmak için birleşti. Ancak ülkede yapılan son anket sonuçlarına göre, 26 partinin oluşturduğu ittifakın Modi'ye karşı bir zafer kazanması mümkün görünmüyor

Habertürk Giriş: 06.09.2023 - 15:39 Güncelleme: 06.09.2023 - 15:47 facebook

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