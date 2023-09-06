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        Haberler Dünya Hindistan'da 26 parti Modi'ye karşı birleşti: Modi'yi yenebilecekler mi?

        Hindistan'da 26 parti Modi'ye karşı birleşti: Modi'yi yenebilecekler mi?

        Hindistan'da 26 siyasi parti, 2024 genel seçimlerinde Hindistan Başbakan Modi'nin partisi Bharatiya Janata Partisi'ne rakip olmak için birleşti. Ancak ülkede yapılan son anket sonuçlarına göre, 26 partinin oluşturduğu ittifakın Modi'ye karşı bir zafer kazanması mümkün görünmüyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.09.2023 - 15:39 Güncelleme: 06.09.2023 - 15:47
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        26 parti birleşti: Modi'yi yenebilecekler mi?
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        Hindistan'da 26 siyasi parti, 2024 genel seçimlerinde Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin başında olduğu Bharatiya Janata Partisi'ne (BJP) rakip olmak için ittifak kurdu.

        Modi'ye rakip olarak oluşturulan ittifakın ismi, kısaltması Hindistan'ın İngilizce ismi "INDIA" olan Hindistan Ulusal Kalkınma Kapsamlı İttifak'ı (Indian National Developmental Inclusive Alliance) olarak belirlendi.

        26 PARTİYE KARŞI MODİ

        Ülkede yapılan son seçim anketine göre, 26 partinin birleşmesiyle kurulan ittifak Modi'nin seçim zaferine engel olamayacak.

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        India Today-CVoter Mood of the Nation anketine katılanların çoğunluğuna göre muhalefet ittifakı "INDIA", Bharatiya Janata Partisi'ni yenemeyecek. Ankete katılanları yüzde 54'ü "INDIA" bloğunun BJP'yi yenemeyeceğini düşünüyor, yüzde 33'ü ise yenebileceğini düşünüyor.

        Ankete katılanlara isim değişikliğinin ittifak oy kazandırıp kazandırmayacağı da soruldu. Katılımlarında yüzde 39'u oy kazanabileceğini düşünürken, yüzde 30'u buna karşı çıktı.

        "INDIA" ittifakına kimin liderlik edebileceği sorulduğunda katılımcıların yüzde 24'ü Kongre lideri Rahul Gandhi'yi seçti. Batı Bengal Başbakanı Mamata Banerjee ve Delhili mevkidaşı Arvind Kejriwal yüzde 15'er oy oranına sahip.

        Ülkede bir sonraki genel seçim 2024'te gerçekleşecek.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #hindist
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