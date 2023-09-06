Türkiye'de 7 yıl voleybol oynadığının altını çizen takım kaptanı Maja Ognjenovic, "Sistemlerini, spora ve voleybola yaptıkları yatırımları çok iyi biliyorum. Gerçekten kusursuz çalışan, eşi benzeri olmayan bir sistemleri var. En iyi kulüplerin neredeyse tamamının kendi voleybol okulları var." ifadelerini kullandı.

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"Avrupa şampiyonu unvanına layık bir rakibe kaybettiğimizi birkaç kez söyledim." diyen Ognjenovic, "Gerçekten üst düzey isimlerden oluşan ciddi bir ekip. Ortaya yeni çıkan bir takıma değil, 2011'den bu yana düzenli olarak ve büyük müsabakalarda mücadele ettiğimiz bir ekibe yenildik. Bu yenilgi ne kadar acı verirse versin sürpriz değil." değerlendirmesinde bulundu.