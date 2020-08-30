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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ışıklı İHA gösterisi

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde ışıklı İHA gösterisi gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi İHA gösterisi

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın programı Anıtkabir ziyareti ile başlayan kutlamalar akşam da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde devam etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bando Komutanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği ve Armoni Mızıkası Komutanlığı tarafından Zafer Bayramı’na özel bir konser gerçekleştirildi.

BÜYÜK ZAFER 300 İHA İLE GÖKLERE YAZILDI

Konserin ardından İletişim Başkanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinde 300 insansız hava aracı (İHA) ile ‘30 Ağustos Zaferi’ temalı bir ışık gösterisi gerçekleştirildi.

Türk milletinin Kurtuluş Savaşı'ndaki kenetlenmesi, seferberliği, mücadelesi ve zaferini simgeleyen figürler, anlatımla gökyüzüne yansıtıldı.

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