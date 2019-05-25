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Cumhurbaşkanlığı'ndan Deutsche Welle'ye tepki

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Eski Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın başında bulunduğu Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı (SBB),Deutsche Welle'de yayımlanan, “Albayrak’ın finansman paketine ‘yanlış ve zamansız’ eleştirisi” başlıklı habere tepki gösterdi. SBB tarafından yapılan açıklamada haberin maksatlı olduğu belirtildi. Yapılan açıklama şöyle

Naci Ağbal

Eski Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın başında bulunduğu Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı (SBB),Deutsche Welle'de yayımlanan, “Albayrak’ın finansman paketine ‘yanlış ve zamansız’ eleştirisi” başlıklı habere tepki gösterdi. SBB tarafından yapılan açıklamada haberin maksatlı olduğu belirtildi. SBB'den yapılan açıklama şu şekilde

Bugün Deutsche Welle Türkçe tarafından yayımlanan “Albayrak’ın finansman paketine ‘yanlış ve zamansız’ eleştirisi” başlıklı haberde Başkanlığımızın da adına yer verilmesi nedeniyle aşağıdaki açıklamanın yapılması zaruri görülmüştür.

Söz konusu haberde, güya Başkanlığımız bürokratlarının açıklanan İVME Finansman Paketini’ni televizyondan öğrendikleri, zamansız ve gereksiz buldukları ve seçimlere ilişkin olumsuz düşünceler ifade ettikleri iddia edilmiştir.

Haberin tamamı birlikte değerlendirildiğinde, Hükümetimiz tarafından ekonominin ihtiyaçları çerçevesinde hazırlanan kapsamlı bir paket hakkında olumsuz bir algı üretilmeye çalışıldığı açıkça anlaşılmaktadır. Bu açıdan, haberin maksatlı olduğu bellidir. Bu maksadı pekiştirmek için, Başkanlığımızın ve personelimizin isminin de kullanılmış olması dikkat çekicidir ve asla kabul edilemez.

Strateji ve Bütçe Başkanlığı olarak, her aşamada katkı verdiğimiz Hükümetimizin, ekonomi alanında aldığı doğru ve yerinde kararlarla; dengelenme sürecinde bir yandan ekonominin makro, finansal ve mali durumunun güçlendirilmesi diğer yandan reel sektörün bu süreçte ihtiyaç duyduğu yapısal dönüşüme yönelik uygun koşullarda, uzun vadeli ve uygun maliyetli finansmana erişiminin sağlanması çabalarına önümüzdeki süreçte de kararlı bir şekilde devam edilecektir.

Netice olarak, bir süredir ortak bir amaç güdülerek Türkiye ekonomisi ve yürütülen ekonomi politikaları hakkında oluşturulmaya çalışılan olumsuz algı operasyonun bir parçası olarak masabaşında hazırlandığı anlaşılan bu haberi ve yapılma şeklini yanlış buluyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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