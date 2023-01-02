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Haberler Kültür-Sanat Müzik Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'ndan yeni yıla muhteşem konserle 'Merhaba'
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Yeni yıla muhteşem konserle 'Merhaba'

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, bu sene de yeni yıl konseri geleneğini sürdürdü. Ankara Devlet Opera ve Balesi iş birliği ile 29 ve 30 Aralık’ta CSO ADA ANKARA’da gerçekleşen yeni yıl özel konserleri hem gençlerden hem de ailelerden büyük ilgi gördü.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'ndan yeni yıla muhteşem konserle 'Merhaba'
HABERTURK.COM


Türkiye'nin en köklü müzik topluluğu Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, bu sene de yeni yıl konseri geleneğini sürdürdü. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Ankara Devlet Opera ve Balesi iş birliği ile 29 ve 30 Aralık’ta CSO ADA ANKARA’da gerçekleşen yeni yıl özel konserlerinin biletleri günler öncesinden tükenerek klasik müzikseverlerin yanı sıra hem gençlerden hem de ailelerden büyük ilgi gördü.

Şef Andrea Solinas yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Koro Şefi Elnara Kerimova yönetiminde, TRT Ankara Çoksesli Korosu ve soprano Tuğba Mankal, mezzo soprano Asude Karayavuz, tenor Murat Karahan ve bariton Kamil Kaplan ile CSO ADA ANKARA’da aynı sahneyi paylaştı.

Konserlerde hafızalarda yer etmiş, umut dolu ve mutluluk hissi veren özenle seçilmiş eserler sanatseverlerle buluştu. Johann Strauss, Georges Bizet, Antonin Dvorak, Giuseppe Verdi, Jacques Offenbach gibi bestecilerin dünya çapında çok beğenilen eserlerinin yanı sıra Suat Sayın’ın “Yaralı Gönül”, Cihangir Cihangirov’un “Ay Gız” ve Zeki Müren’in “Gözlerinin İçine Başka Hayal Girmesin” parçaları seslendirildi. Renkli ve keyifli bir repertuvarla müthiş bir dinleti sunan program, seyircilerden yoğun alkış aldı.

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