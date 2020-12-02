

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO)'nın yeni konser salonunun inşaatı tamamlandı. Merakla beklenen yeni CSO binası ve yerleşkesi, yarın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından açılacak. 2023 koltuk kapasiteli yeni CSO salonunda, pandemi dolayısıyla 300 kişiye de bir konser verilecek.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile yeni CSO'yu, salonlarını ve yerleşkeyi dolaştık. Şunu vurgulamakta fayda var; mimari projesi, yarışma sonucu belirlenmiş binanın inşaatında, projenin hiçbir detayına dokunulmamış ve hiçbir yerinde değişiklik yapılmamış. Mimari projenin her detayına sadık kalınmış...

CSO, 1826 yılında Osmanlı Padişahı İkinci Mahmut döneminde Müzika-i Humayun adı ile kuruldu. 1924'te Mustafa Kemal Atatürk'ün isteğiyle ile Ankara'ya taşındı ve 1932 yılında Riyaset-i Cumhur Filarmoni Orkestrası adını alarak Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyetlerine devam etti. 1957'de ise Riyaset-i Cumhur Senfoni Orkestrası adını aldı. Günümüzde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası adıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Türkiye'nin yüz akı olan orkestra, dünya çapında da biliniyor ve muadilleri olan Berlin Flarmoni Orkestrası, Avusturya Flarmoni Orkestrası ve New York Flarmoni Orkestrası gibi önem veriliyor.

BAKAN ERSOY, PROJELERİ ANLATTI

Ankara'nın kültür ve tarihi açıdan kalbi sayılan bir bölgede; Ankara Kalesi ile Anıtkabir arasında yer alan CSO yerleşkesi; 2023 koltuk kapasiteli CSO konser salonu, 500 koltuklu Mavi Salon ve 600 kişilik Tarihi CSO salonu, Cermodern, restoranları, müzesi ve açık hava alanları ile CSO Adası'na dönüşecek ve sanatseverlerin buluşma yeri olacak. Orkestranın dünyaya açılma hedefini de anlatan Bakan Ersoy, şimdiden 20'nin üzerinde ülkeden konser ve ortak proje teklifleri aldıklarını söyledi. 196 yaşındaki CSO'nun, bu bölgedeki kültür adası ve kültür vadisinin işletmesinin 80 kişilik özel bir ekip tarafından yapılacağını anlatan Bakan Ersoy, kültür endüstrisinden ekonomik katma değer elde etme hedefini de ortaya koydu.

Yevmiyeli çalışan 3 bin sanatçı ve kültür emekçisini kadroya-koruma altına aldıklarını anlatan Bakan Ersoy, böylelikle 25 yıllık bir meseleyi çözdüklerini söyledi. CSO Akademisi kurulduğunu anlatan Bakan Ersoy, konservatuar mezunlarının bu akademiyi bitirip orkestra tecrübesi kazandıktan sonra dünya çapında başarılı işlere imza atacaklarını ifade etti. CSO'nun dünya çapında başarılı öğrencilerin ülkeye dönenlerin de katkısıyla nitelikli sanatçı kaynağı olacağını belirten Bakan Ersoy, dünyaya entegre olma ve özel sektöre açılma projelerini de ekibiyle birlikte anlattı. Pandeminin bitmesiyle birlikte CSO'nun etkinliklerinin de artacağı ve gençlerin her gün sanatsal faaliyetlere katılabilecekleri anlatıldı.

BİLET FİYATLARINDA ARTIŞ

Eski CSO konser salonu 600 koltuk kapasitesi ile ihtiyacı karşılamıyor; konser biletleri satışa sunulduktan 3 dakika sonra tükeniyordu. Ankaralı sanatseverlerin, CSO'ya ilgisi büyüktü. 2023 koltuklu yeni salonda aynı ilginin devam etmesi öngörülüyor ancak bilet fiyatlarındaki artış sanatseverleri biraz zorlayacak gibi. Muhteşem bir akustiği olan salonda ön sıralarda konser izlemenin bedeli 100 TL, orta sıralar 70, arka sıralar ve balkon ise 50 TL'den satılacak. Öğrencilere yüzde 50 indirim yapılacak. 80 kişilik profesyonel kadro tarafında idare edilecek CSO, Anadolu ve dünya turnelerine de çıkacak. Memleketin her köşesinden konser için talep yağıyor. Pandemi koşullarında CSO binasından canlı konser yayını yapılabilecek. Bu konuda gerekli teknoloji ve dijital sistemlerle donatılan CSO binası, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılıyor.