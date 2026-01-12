Cumhuriyetçi Kongre üyesinden Grönland tasarısı

ABD Kongresinin Cumhuriyetçi üyelerinden Randy Fine, "Grönland'ın gönüllü olarak ABD'ye katılmasını" öngören bir tasarıyı, Temsilciler Meclisi'ne sundu.

Cumhuriyetçi Florida vekili Fine, konuyla ilgili yazılı açıklama yaparak, "Grönland'in İlhakı ve Eyalet Olma Yasası" başlıklı yasa tasarısını, Temsilciler Meclisi'ne sunduğunu belirtti.

Fine, açıklamasında, sunduğu tasarının, Grönland'ın ABD'ye gönüllü şekilde 51. eyalet olarak katılmasını öngördüğünü ve Donald Trump yönetimine bu konuda gerekli adımları atma yetkisi verdiğini vurguladı.

Cumhuriyetçi Kongre üyesi, açıklamasında, "Grönland, görmezden gelebileceğimiz uzak bir yer değil, hayati bir ulusal güvenlik varlığıdır. Grönland'ı kontrol eden, Kuzey Kutbu'nun önemli deniz yollarını ve Amerika Birleşik Devletleri'ni koruyan güvenlik yapısını da kontrol eder. Amerika, bu geleceği, değerlerimizi hor gören ve güvenliğimizi zayıflatmaya çalışan rejimlerin eline bırakamaz." ifadesini kullandı.

Söz konusu yasa tasarısının, Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'na gelip gelmeyeceğine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.