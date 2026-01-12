Habertürk
        Cumhuriyetçi Kongre üyesinden Grönland tasarısı | Dış Haberler

        Cumhuriyetçi Kongre üyesinden Grönland tasarısı

        ABD'de Cumhuriyetçi Kongre üyesi Randy Fine, "Grönland'ın gönüllü olarak ABD'ye katılmasını" öngören bir tasarıyı, Temsilciler Meclisi'ne sundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2026 - 23:21 Güncelleme: 12.01.2026 - 23:21
        Cumhuriyetçi Kongre üyesinden Grönland tasarısı
        ABD Kongresinin Cumhuriyetçi üyelerinden Randy Fine, "Grönland'ın gönüllü olarak ABD'ye katılmasını" öngören bir tasarıyı, Temsilciler Meclisi'ne sundu.

        Cumhuriyetçi Florida vekili Fine, konuyla ilgili yazılı açıklama yaparak, "Grönland'in İlhakı ve Eyalet Olma Yasası" başlıklı yasa tasarısını, Temsilciler Meclisi'ne sunduğunu belirtti.

        Fine, açıklamasında, sunduğu tasarının, Grönland'ın ABD'ye gönüllü şekilde 51. eyalet olarak katılmasını öngördüğünü ve Donald Trump yönetimine bu konuda gerekli adımları atma yetkisi verdiğini vurguladı.

        Cumhuriyetçi Kongre üyesi, açıklamasında, "Grönland, görmezden gelebileceğimiz uzak bir yer değil, hayati bir ulusal güvenlik varlığıdır. Grönland'ı kontrol eden, Kuzey Kutbu'nun önemli deniz yollarını ve Amerika Birleşik Devletleri'ni koruyan güvenlik yapısını da kontrol eder. Amerika, bu geleceği, değerlerimizi hor gören ve güvenliğimizi zayıflatmaya çalışan rejimlerin eline bırakamaz." ifadesini kullandı.

        Söz konusu yasa tasarısının, Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'na gelip gelmeyeceğine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

        ABD Başkanı Trump, konuyla ilgili son açıklamalarında, ABD'nin ve Avrupa'nın ulusal güvenliği için Grönland'ı "savunmaları" gerektiğini ifade ederek, "Çin veya Rusya'nın Grönland'ı işgal etmesine izin veremeyiz." demişti.

        Danimarka'ya bağlı özerk bölge olan Grönland, daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.

        Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, 5 Ocak'ta, ABD'nin NATO müttefikine askeri saldırı kararı alması halinde her şeyin sona ereceğini belirtmişti.

        Frederiksen, Trump'ın "Ulusal güvenliğimiz açısından Grönland'a ihtiyacımız var" söylemini sert dille eleştirmişti.

