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Cumhuriyetçi Vali DeSantis, başkan adaylığını duyuracak

ABD Eski Başkanı Donald Trump'ın başkan adayı olmaması için uyardığı Florida Valisi Ron DeSantis'in 2024 başkanlık seçimleri için Cumhuriyetçi Parti'den adaylığını duyurması bekleniyor

Cumhuriyetçi Vali DeSantis, başkan adaylığını duyuracak
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AA

ABD'nin Florida Valisi Ron DeSantis'in, gelecek hafta, 2024 başkanlık seçimleri için Cumhuriyetçi Parti'den adaylığını duyurması bekleniyor.

Amerikan basınında yer alan haberlere göre, Cumhuriyetçi Parti tabanında popülerliği bulunan DeSantis, 25 Mayıs'ta, 2024 başkanlık seçimlerine adaylık için gerekli belgeleri Federal Seçim Komisyonuna sunacak.

Cinsiyet değişimini kısıtlayan, düzensiz göçmenlere karşı sert adımlar atan, Çinlilerin Florida'da tarım arazisi satın almasına kısıtlamalar getiren bir dizi gündeme gelen yasa tasarılarına imza atan DeSantis, 2024 başkanlık seçimlerine resmen adaylığını ilan eden eski ABD Başkanı Donald Trump'ın en büyük potansiyel rakipleri arasında yer alıyor.

TRUMP, ADAY OLMAMASI İÇİN UYARMIŞTI

Trump, DeSantis'i, partinin oylarını böleceğini savunarak aday olmaması yönünde uyarmıştı. Trump kendisine ait Truth Social adlı sosyal medya platformunda şu paylaşımda bulunmuştu:

"Ron DeSantis, en hafif tabirle, benim karşımda anketlerde pek iyi durumda olmayan genç bir adam. Eğer yalnızca Cumhuriyetçi Parti'ye zarar verecek ve bir şekilde (partiyi) bölecek olan başkan adayı olma kararını alırsa, el üstünde tutulan ve değerli MAGA oylarını kaybedeceğine ve bir daha asla başarılı bir aday olamayacağına inanıyorum. Florida seçmenlerinin varsaydığı gibi vali olarak kalırsa, bu tamamen farklı bir durum olur. Sadece söylüyorum. Ama kim bilir?"

Morning Consult tarafından 11-12 Mayıs tarihlerinde Cumhuriyetçi parti ön seçmenleri arasında yapılan ankette katılımcıların yüzde 61'i Trump derken en yakın rakibi olarak görülen DeSantis ise 43 puan geriden gelerek yüzde 18'de kalmıştı.

*Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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