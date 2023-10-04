Cumhuriyetin 100. yılına özel ücretsiz olacak müzeler listesi
Cumhuriyetimizin 100. yılına özel 100 gün boyunca ücretsiz olacak müzeler İBB tarafından duyuruldu. Önümüzdeki 100 gün boyunca belirlenen müzeler ücretsiz bir şekilde ziyaret edilebilecek.
1. MİNİATÜRK
"Büyük ülkenin küçük bir modeli" sloganıyla hizmete sunulan Miniatürk, Roma, Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye'den iz bırakan önemli kültürel değerleri bir araya getiren bir müze.
2. PANAROMA 1453 TARİH MÜZESİ
İstanbul'un fethedilmesini teknoloji ile 3 boyutlu bir şekilde canlandıran müze, dünyanın ilk panoramik müzelerinden birisi.
3. ŞEREFİYE SARNICI
1600 yıllık Şerefiye Sarnıcı teknolojiyle buluşan yeni atmosferiyle ziyaretçilerine sıra dışı bir deneyim yaşatıyor.