Cumhuriyetin 100. yılına özel ücretsiz olacak müzeler listesi

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4. YEREBATAN SARNICI

Yerebatan Sarnıcı İstanbul'un en önemli tarihi yapılarından birisi olarak gösteriliyor. Bizans İmparatorluğu döneminden bu yana başarılı bir şekilde korunan sarnıç, şehrin su ihtiyacını karşılamak için inşa edildi.