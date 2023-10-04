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        Haberler Gündem Cumhuriyetin 100. yılına özel ücretsiz olacak müzeler listesi

        Cumhuriyetin 100. yılına özel ücretsiz olacak müzeler listesi

        Cumhuriyetimizin 100. yılına özel 100 gün boyunca ücretsiz olacak müzeler İBB tarafından duyuruldu. Önümüzdeki 100 gün boyunca belirlenen müzeler ücretsiz bir şekilde ziyaret edilebilecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2023 - 11:46 Güncelleme: 04.10.2023 - 11:46
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        1. MİNİATÜRK

        "Büyük ülkenin küçük bir modeli" sloganıyla hizmete sunulan Miniatürk, Roma, Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye'den iz bırakan önemli kültürel değerleri bir araya getiren bir müze.

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        2. PANAROMA 1453 TARİH MÜZESİ

        İstanbul'un fethedilmesini teknoloji ile 3 boyutlu bir şekilde canlandıran müze, dünyanın ilk panoramik müzelerinden birisi.

        3

        3. ŞEREFİYE SARNICI

        1600 yıllık Şerefiye Sarnıcı teknolojiyle buluşan yeni atmosferiyle ziyaretçilerine sıra dışı bir deneyim yaşatıyor.

        4

        4. YEREBATAN SARNICI

        Yerebatan Sarnıcı İstanbul'un en önemli tarihi yapılarından birisi olarak gösteriliyor. Bizans İmparatorluğu döneminden bu yana başarılı bir şekilde korunan sarnıç, şehrin su ihtiyacını karşılamak için inşa edildi.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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