Cüneyt Çakır, Danimarka-İrlanda maçını yönetecek

EURO 2020 Elemeleri D Grubu'nda 7 Haziran Cuma günü oynanacak olan Danimarka-İrlanda karşılaşmasını, FIFA Kokartlı Hakemimiz Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın bu maçtaki yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak. Danimarka'nın Kopenhag şehrindeki Parken Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma saat 21.45'te başlayacak.