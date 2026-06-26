Curaçao: 0 - Fildişi Sahili: 2 | MAÇ SONUCU
2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu 3. ve son maçında Fildişi Sahili, Curaçao'yu 2-0 mağlup etti. Nicolas Pepe'nin golleriyle galip gelen Fildişi Sahili, grubu 6 puanla 2. sırada tamamlayarak son 32'ye kaldı. Tarihinde Dünya Kupası'na ilk kez katılan Curaçao ise 1 puanla sonuncu sırada kaldı ve organizasyondan elendi.
Giriş: 26 Haziran 2026 - 00:58 Güncelleme:
2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu 3. ve son maçında Curaçao ile Fildişi Sahili kozlarını paylaştı.
ABD'nin Lincoln Financial Field Stadyumu'nda oynanan müsabakayı 2-0'lık skorla kazanan Fildişi Sahili, grubu 6 puanla 2. sırada bitirerek adını son 32 turuna yazdırdı.
Fildişi Sahili'ne galibiyeti getiren golleri 7 ve 64. dakikalarda Nicolas Pepe attı.
Öte yandan tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda boy gösteren Curaçao, grubu 1 puanla sonuncu sırada tamamlayarak organizasyona veda etti.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ:
Curaçao: 0 - Fildişi Sahili: 2
Curaçao: 0 - Fildişi Sahili: 1
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