Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor 2026 Dünya Kupası Curaçao Fildişi Sahili Maç Sonucu, Özeti ve Golleri - Curaçao Fildişi Sahili Dünya Kupası Grup Maçı Kaç Kaç Bitti

        Curaçao: 0 - Fildişi Sahili: 2 | MAÇ SONUCU

        2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu 3. ve son maçında Fildişi Sahili, Curaçao'yu 2-0 mağlup etti. Nicolas Pepe'nin golleriyle galip gelen Fildişi Sahili, grubu 6 puanla 2. sırada tamamlayarak son 32'ye kaldı. Tarihinde Dünya Kupası'na ilk kez katılan Curaçao ise 1 puanla sonuncu sırada kaldı ve organizasyondan elendi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Haziran 2026 - 00:58 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Fildişi Sahili, son 32 biletini aldı!

        2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu 3. ve son maçında Curaçao ile Fildişi Sahili kozlarını paylaştı.

        ABD'nin Lincoln Financial Field Stadyumu'nda oynanan müsabakayı 2-0'lık skorla kazanan Fildişi Sahili, grubu 6 puanla 2. sırada bitirerek adını son 32 turuna yazdırdı.

        Fildişi Sahili'ne galibiyeti getiren golleri 7 ve 64. dakikalarda Nicolas Pepe attı.

        Öte yandan tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda boy gösteren Curaçao, grubu 1 puanla sonuncu sırada tamamlayarak organizasyona veda etti.

        İŞTE MAÇIN GOLLERİ:

        Curaçao: 0 - Fildişi Sahili: 2

        Curaçao: 0 - Fildişi Sahili: 1

        REKLAM
        ÖNERİLEN VİDEO

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, "Biz millete karşı görevimizi yerine getirmek için samimiyetle çalışırken, maalesef muhalefet Meclis'i tıkama alışkanlığından bir türlü vazgeçmiyor, kavgalarını Meclis'e taşıdılar" diyen Erdoğan, "Ülke mes...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Zelenskiy: 40 günlük etki operasyonunu onayladım
        Zelenskiy: 40 günlük etki operasyonunu onayladım
        'Devletin şefkat eli olacaksınız'
        'Devletin şefkat eli olacaksınız'
        Bakan Kurum, Kral Charles'ın ev sahipliğindeki resepsiyona katıldı
        Bakan Kurum, Kral Charles'ın ev sahipliğindeki resepsiyona katıldı
        Hürmüz Boğazı yakınlarında bir gemi saldırıya uğradı
        Hürmüz Boğazı yakınlarında bir gemi saldırıya uğradı
        Otizmli çocuğa şiddet kamerada
        Otizmli çocuğa şiddet kamerada
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        G.Saray'dan yerli hamlesi!
        G.Saray'dan yerli hamlesi!
        Venezuela'da peş peşe depremler!
        Venezuela'da peş peşe depremler!
        KAAN masada
        KAAN masada
        Kalp, diyabet ve böbrek hastalarına "El Nino" uyarısı!
        Kalp, diyabet ve böbrek hastalarına "El Nino" uyarısı!
        Kılıçdaroğlu ve Özel ilk kez yan yana
        Kılıçdaroğlu ve Özel ilk kez yan yana
        35 dolarlık ikinci el tişört
        35 dolarlık ikinci el tişört
        İşte Montella'nın ABD maçı 11'i!
        İşte Montella'nın ABD maçı 11'i!
        Babasına nispet yaptı
        Babasına nispet yaptı
        Türkiye rekorunu kırdı! Pi sayısının virgülden sonraki 5 bin basamağını ezberledi
        Türkiye rekorunu kırdı! Pi sayısının virgülden sonraki 5 bin basamağını ezberledi
        12. Yargı Paketi'ne TBMM Adalet Komisyonu'ndan onay
        12. Yargı Paketi'ne TBMM Adalet Komisyonu'ndan onay
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Ünlü oyuncu evlendi
        Ünlü oyuncu evlendi
        TÜİK açıkladı! İşte Türkiye'de en çok ölüme yol açan hastalıklar
        TÜİK açıkladı! İşte Türkiye'de en çok ölüme yol açan hastalıklar
        AI’ye en dayanıklı meslek ne oldu?
        AI’ye en dayanıklı meslek ne oldu?