'Daft Punk' grubu ayrıldı

Müzik dünyası bugün şok bir haberle sarsıldı! 'Get Lucky', 'One More Time' gibi hit şarkılarıyla tanınan Fransız elektronik müzik ikilisi Daft Punk, menajerleri aracılığıyla yaptıkları bir açıklamayla ayrıldıklarını duyurdu.

Yaratıkları soundla elektronik müzikte devrim yapan Daft Punk'ın kurucuları Guy-Manuel de Homem-Christo ve Thomas Bangalter ayrılık nedeni hakkında bir açıklama yapmadı. İkili ayrılık kararının ardından Youtube'da 2006 tarihli Electroma adlı filmlerinden alınan yaklaşık 8 dakikalık bir video yayınladı.

1993'te bir araya gelen Daft Punk asıl çıkışını 1997 tarihli Homework albümüyle yaptı. Bir arada çok nedir fotoğraf veren Guy-Manuel de Homem-Christo ve Thomas Bangalter 2001 tarihli Discovery albümüyle birlikte adeta imzaları olan 'kasklarıyla' kamera karşısına geçmeye başladı.

Spike Jonez. Michael Goundry gibi ünlü yönetmenleri yönettiği klipleriyle de kendilerine özgü görsel bir dünya yaratan Daft Punk, üçüncü albümleri Human After All sonrası 2006'da Coachella Festivali'nde unutulmaz bir konser verdi.

2013'te dördüncü albümler Random Access Memories'de yer alan, Pharell'le birlikte yaptıkları, Get Lucky şarkısı tüm dünyada fenomen oldu. Şarkı haftalarca listelerde 1 numarada kaldı. Weeknd, Kanye West gibi isimlerle birlikte şarkılara imza atan Daft Punk hayranları yeni albüm beklerken gelen ayrılık haberiyle şok oldu.

Daft Punk, 12 kez Grammy'e aday gösterilip 'Yılın Kaydı' ve 'Yılın Albümü' dahil 6 kez bu ödülü kazandı.