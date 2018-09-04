Dagenham & Rbridge - Braintree Town maç önü

İngiltere Ulusal Lig heyecanı devam ediyor. Dagenham & Rbridge, 04 Eylül 2018 Salı günü Braintree Town takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 21:45. Maç öncesi Dagenham & Rbridge 2 puanla 24. sırada, Braintree Town 3 puanla 23. sırada bulunuyor. Ev sahibi Dagenham & Rbridge, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Braintree Town son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 420. İddaa'da Dagenham & Rbridge kazanır 1.60, berabere biter 3.30, Braintree Town kazanır 3.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.65, üst 1.70 veriyor. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Dagenham & Rbridge önceki hafta Braintree Town mücadelesinde 3-0 kazandı.

Braintree Town ise Dagenham & Rbridge karşılaşmasında 3-0 yenildi.

Dagenham & Rbridge, evinde 0 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 4 gol atıp 6 gol yedi.

Braintree Town ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Braintree Town, 2 gol atarken 4 gol yedi.

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