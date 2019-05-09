Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Dağınık yatak odası astım sebebi!

HABERTURK.COM

Dünyada astımlı hasta sayısı 300 milyona ulaştı. Astım hastalarını etkileyen faktörler hakkında bilgi veren Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Adnan Kazım Usalan, “Hastalar odalarını temiz tutsun, eşyalarını dolaba kaldırsın, çarşaf, yorgan ve yastık kılıflarını 50 derecede yıkasın, stor perde kullansın” dedi

Dağınık yatak odası

Astım kronik bir akciğer hastalığıdır. Hırıltılı solunum, nefes darlığı ve öksürük belirtileri ile ortaya çıkar. Yapılan araştırmalar, dünyada astımlı hasta sayısının 300 milyona ulaştığını ülkemizde ise yaklaşık her 12 erişkinden birinin astım hastası olduğunu gösterdi.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Adnan Kazım Usalan, “Ülkemizde ise yaklaşık her 12-13 erişkinden biri ve 7-8 çocuktan biri astım hastası. Astımın görülme sıklığı yıllar içinde de giderek artıyor’’ dedi.

KİLO VE SİGARA EN BÜYÜK DÜŞMAN

Dr. Usalan, "Sağlıklı beslenmenin temel ilkeleri astımlı hastalar için de geçerli. Obezitesi olan astımlı hastaların doktor ve diyetisyen gözetiminde kilo vermeleri hastalığın seyrini olumlu etkileyecektir. Ülkemizde astımlı hastaların yüzde 10’undan fazlasının halen sigara içtiği ve yüzde 30-40’ının obez olduğu billiniyor. Yapılan araştırmalarda sigarayı bırakmanın ve obez hastaların kilo vermesinin astımın kontrolünü kolaylaştırdığı belirtilmiştir. Astım ilaç tedavisiyle kontrol altına alınabilen bir hastalıktır. Hastalar, günlük yaşamda diledikleri birçok şeyi yapabilirler. Günlük işlerini yapabilmeleri, seyahate çıkabilmeleri, hobileri ile uğraşmaları, kısaca yaşamın içinde yer almaları hekimlerin en arzu ettiği noktadır. Astımda özellikle çocukluk yaş grubunda fiziksel aktivitenin artırılmasının, mümkünse düzenli sporun hastalığın seyrine olumlu katkıları olduğu görülmüştür. Astımlı hastalar doktorlarına danışarak, yürüyüş, hafif koşu, yüzme hatta performans sporlarını yapabilirler" dedi. 

BU UYARILAR SİZE RAHAT NEFES ALDIRACAK!

Dr. Usalan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Çevresel etkenler, hava kirliliği, ev tozları, polenler ve sigara dumanı astım krizlerini tetikleyebilir. Hastaların özellikle ev yaşamlarında bazı hususlara dikkat etmesi gerekir. Yatak odası düzenli olarak temizlenmeli. Kıyafetler koltuk ve yatak üstünde dağınık olmamalı, dolaba kaldırılmalı. Kapının arkasına hırka, mont vs. gibi şeyler asılmamalı. Odada mümkün olduğunca az eşya olmalı, parfüm, oda spreyi, kuş kafesi, saksı, peluş oyuncak halı gibi eşyalar kaldırılmalı, stor perde daha az toz tutacağından tercih edilmeli. Çarşaf, yorgan ve yastık kılıfları 50 derecede yıkanmalı, yatak odası bol bol havalandırılmalı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bol bol tüketin! İşte faydaları...
SAĞLIKBol bol tüketin! İşte bilinmeyen faydaları...
Hafıza için ada çayı!
SAĞLIKHafıza için ada çayı!
Uçağa bindi, vücudu şişmeye başladı! Sebebi şoke etti!
SAĞLIKUçağa bindi, vücudu şişmeye başladı! Sebebi şoke ...
Hastanelerinin başka hastaneye bağlanma girişimine çalışanlardan tepki: Kaybetmek istemiyoruz!
SAĞLIKYedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi çalışanları ...
'Polenler dikkat dağınıklığı, uyku hali ve sersemlik de verir'
SAĞLIKUyku hali ve sersemlik sorunu yaşıyorsanız... Sebebi ...
Suyun mucizevi faydaları! Ramazan’da susuzluğu nasıl önleriz?
SAĞLIKSuyun mucizevi faydaları! Ramazan’da susuzluğu nasıl ...
Kırım Kongo Kanamalı Ateşine dikkat!
SAĞLIKKırım Kongo Kanamalı Ateşine dikkat!
Sağlıklı bir Ramazan için 12 önemli kural
SAĞLIKRamazan'da bu 12 kurala dikkat!
Diyabet nedir? Diyabetin belirtileri nelerdir? Diyabet nasıl önlenir?
SAĞLIKDiyabet nedir, belirtileri nelerdir?
Lens kullanmak orucu bozar mı? Oruçluyken lens kullanılır mı?
SAĞLIKLens kullanmak orucu bozar mı?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X