Daha genç görünüp sağlıklı görünmek için hayatınıza bu alışkanlıkları mutlaka getirmelisiniz. Daha genç ve sağlıklı görünmeniz için 14 maddeyi bir araya getirdik.
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Sağlıklı ve genç görünmek için plastik cerrahiye başvurmanıza, pahalı salonlara gitmenize veya onlarca losyon kullanmanız gerekmez. Tek yapmanız gereken günlük alışkanlıklarınızı incelemek ve anti-aging (yaşlanma karşıtı) değişiklikleri yapmak.
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Daha sağlıklı ve genç görünüme sahip olmanız için gereken 14 maddeyi sizler için bir araya getirdik. İşte hayatınızı daha sağlıklı hale getirecek o öneriler!
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1- SAÇLARINIZA ISI KULLANMAYIN
Sağlıklı ve genç saçların kendine ait parlaklığı vardır ancak saç şekillendirici aletler veya saç kurutma makinesi kullanmanız saçlarınızın yıpranmasına ve yorgun görünmesine yol açabilir.
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Icahn School of Medicine at Mount Sinai'den Dermatoloji Kliniği Profesörü Francesca J. Fusco, saçlarını şekillendirmek için birden fazla ısı stil aleti kullanan kadınların saçında çok fazla hasar ve kırılma gördüğünü dile getirdi.
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Fusco'nun belirttiği gibi, ısı düzenleyici aletleri iki haftada bir veya bir dinlenme süresi belirleyerek kullanmaya dikkat edin. Saçlarınız ıslakken topuz saç modeli yapmayın, kurumaya bırakın. Kolay kurumasını sağlamak için saçınıza kuru şampuan serpin.
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2- HER GÜN GÜNEŞ KREMİ UYGULAYIN
Dermatologlar her zaman cilt kanserine karşı koruma sağlamak için her gün güneş kremi sürmenin yararlı olacağını söylüyor ancak güneş kremi tıkanma ya da yaşlanmanın en etkili aracıdır.
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Annual Medicine of Internal Medicine'de 2013 yılında yapılan bir araştırmada, haftada üç veya dört gün güneş kremi uygulayan kişilerin, 4,5 yıllık gözlem sonrasında daha öncekine kıyasla cilt yaşlanmasından daha az muzdarip oldukları sonucuna vardılar.
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SPF 30, dermatologların önerdiği altın tavsiyelerdendir. Her gün uygulayın ve parlaklığı fark edin. Çoğu kişi önerilen dozun dörtte birini uygular fakat ihtiyacınız olduğunu düşündüğünüzden daha fazlasını kullanın. Amerikan Dermatoloji Akademisi, "Temel Kural: Her seferinde güneş kremi kullanın!" diyor.
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3- ELLERİNİZE LOSYON KULLANIN
Ellerinizin arkasındaki deri çok ince olduğundan, vücudunuzun geri kalanına kıyasla daha hızlı yaşlanma görülür. Kuru hava cildi nemlendirirse elleriniz olması gerekenden daha yaşlı görünür. Losyonun kullanılması cildin genç görünmesine yardımcı olur.
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Dr. Fusco, "Losyon kullanılmasının, koyu renkli lekeleri, kırışıklıkları ve güneş hasarını azaltacağını ifade ediyor. Her sabah ellerinize losyon kullanmayı unutmayın" diyor.
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4- DİŞTE LEKELENMEYE YOL AÇACAK GIDALARDAN KAÇININ
New York Kozmetik Diş Hekimliği Merkezi'nden diş hekimi Emanuel Layliev, beyaz dişlerin sağlıklı ve genç olduğunu gösteren bir işaret olduğunu belirtti.
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Diş Hekimi Layliev, barbekü sosu, soya sosu gibi koyu, sıcak, yapışkan yiyeceklerin en kötü lekeye neden olmasını sağlayan suçlular olduğunu söylüyor.
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Kırmızı şarap, kahve ve kafein içeren maddeler aynı zamanda diş düşmanlarıdır. Diş sağlığını korumak için küçük değişiklikler yapılabilir. Örneğin, tavuk göğüsü üzerine barbekü sosu kullanmak yerine meyveli mango salatası veya taze otlar kullanarak yemeğinizi daha sağlıkla hale getirebilirsiniz. İçinde karbonhidrat bulunduran içecekleri içmemeye dikkat etmelisiniz.
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5- TIRNAKLARINIZA OJE SÜRÜN
Amerika Plastik Cerrahlar Derneği tarafından yapılan bir araştırmaya göre, vücudunuzun gerçek yaşını ortaya koyan kısım yüz değil eller!
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Başkalarını onlardan daha genç olduğunuzu inandırmak için en iyi püf noktası oje sürmek. Mücevherat ve takı takmanın yanı sıra kusurları saklamanın bir diğer yolu da bu! Tırnaklarınıza oje kullanacağınızda anti-aging yaşlanma karşıtı tırnak cilalarını tercih edin.
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6- DÜZENLİ EGZERSİZ YAPIN
Dr. Fusco egzersizin, cildin en iyi şekilde görünmesini sağladığı ve dolaşımı geliştirdiğini dile getirdi. Aynı zamanda egzersiz, göz altı torbalarını azaltmak için de dolaşımı geliştirir.
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Kanada'daki McMaster Üniversitesi'ndeki yeni bir araştırmaya göre, egzersizin cilt yaşlanmasını tersine çevirebileceğini buldu. Egzersiz yapıldığında ayrıca doğal olarak daha genç görünüyorsun. Her gün 30 dakika egzersiz yapmaya özen gösterin.
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7- SODYUM ALIMINA DİKKAT EDİN
Tuzlu gıdalar yemek sizi susatabilir. Ayrıca göz altılarında kabarık bir görünüm oluşumuna da neden olur. Diyetinizde sodyum kaynakları araştırarak bu kabarıkları yok edebilirsiniz.
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Tuz ekmek, tahıl, çeşniler, soslar, şarküteri etleri ve hatta bazı pişmiş ürünler olmak üzere her yerde gizlidir.
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8- AKILLI TELEFON BAĞIMLILIĞINIZI KONTROL ALTINDA TUTUN
Dr. Fusco, kısa mesaj gönderirken veya Facebook'ta gezinirken başımızı aşağıya doğru eğmemizin boynumuza hasar verdiğini ve sağlığımızı olumsuz etkilediğini açıkladı.
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Sürekli tekrar ettiğimiz herhangi bir hareket kalıcı olarak vücudumuzda çizgilere dönüşebiliyor. Ofisinizde, en çok nerede vakit geçiriyorsanız eşyalarınızı mutlaka göz hizasında tutun.
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9- GÜNLÜK OLARAK GARGARA YAPIN
Günlük olarak tekrarladığınız gargara yapma alışkanlığınız varsa doğru yoldasınız demektir. Layliev, gargara yapmanın dişi ve diş aralarını temizlediğini sonucun ise bembeyaz, sağlıklı dişler olduğunu ifade ediyor.
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Ağız ve diş sağlığınız için alkolsüz, yapay olmayan ve boya içermeyen gargaralar kullanın.
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10- YÜKSEK PROTEİNLİ GIDALAR TÜKETİN
Chicago'daki Prinski Dermatoloji ve Kozmetik Cerrahı Merkezinde Dermatolog olan Kevin Prinski, sağlıklı görünen saçlara sahip olmak için yüksek proteinli gıdalar tüketmemiz gerektiğini söylüyor.
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Besin güçlü saçların yapıtaşı olarak kullanılır. Kadınlar günde yaklaşık 46 gram protein tüketmelidir. Örneğin, somonun 3 gramlık porsiyonunda 22 gram, düşük yağlı bir bardak süt 8 gram içeriyor.
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11- ISLAK SAÇLARA DİKKAT EDİN
Protein alımını artırdıysanız ama hala mat, ince saçlara sahipseniz bunun sebebi duş alışkanlıklarınız olabilir. Islak saçların taranması kırılmalara neden olabilir. Saçınızın daha sağlıklı olması için ıslakken asla fırçalamayın. Dr. Pinski saçların daha sağlıklı olabilmesi için geniş dişli tarak kullanımını öneriyor.
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12- YEŞİLLİK TÜKETİN
Yeşiller doğanın diş fırçalarıdır. Dr. Layliev, yeşillerin sağlığımıza faydası olarak "Ispanak, marul ve brokoli gibi lif bakımından zengin sebzeler doğal olarak dişleri temizlemeye yardımcı olur" ifadesinde bulundu.
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Koyu yapraklı yeşillikler ve brokoli karotenoid içeren besinler tüketen insanların daha sağlıklı cilde sahip olduğu gözlemlendi. Her öğünde tabağınızın bir kısmını yeşillikle renklendirmeye özen gösterin.
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13- STRES YAPMAYIN
Stres sadece ruh sağlığınızı değil vücut sağlığınızı da etkiler.
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Araştırmacılar sosyal desteğin stres düzeylerinde büyük bir rol oynadığını belirtiyor bu yüzden arkadaşlarınızla ve sevdiklerinizle zaman geçirmeye özen gösterin.
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14- UYKU DÜZENİNİZE DİKKAT EDİN
Dr. Prinski, "Derin uyku sırasında, vücut östrojen ve progesteronun daha büyük miktarlarını üretir" açıklamasında bulundu. Bunlar cildinizin doğal onarım mekanizmalarını güçlendirir, böylece uyandığınızda daha parlak görünürsünüz.
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Yatmadan önce içeceğiniz bir bardak süt zihinsel olarak rahatlamanızı ve uykuya rahat dalmanızı sağlar.
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