Dakar Rallisi'nde 9. etap heyecanı!

Suudi Arabistan'da düzenlenen 47. Dakar Rallisi'nin 9. etabı, Riyad ile Haradh kentleri arasındaki 357 kilometrelik parkurda gerçekleştirildi.

Otomobil sınıfında 5 kez Dakar Rallisi şampiyonu Nasser Al-Attiyah (Dacia Sandriders), 2 saat 52 dakika 59 saniyeyle en iyi zamana imza atarak bu yılki ilk etap galibiyetini elde etti.

Belçikalı Guillaume De Mevius (X-Raid), 2 dakika 47 saniye farkla ikinci, Suudi Arabistanlı Yazeed Al Rajhi (Overdrive) ise liderin 3 dakika 12 saniye gerisinde üçüncü oldu.

Son 7 etapta genel klasman liderliğini elinde bulunduran Güney Afrikalı Henk Lategan (Toyota Gazoo), rotasını şaşırdığı ve iki kez lastiğinin patladığı günü liderin 16 dakika 2 saniye arkasında 11. sırada tamamlayarak hayal kırıklığı yaşadı.

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Genel klasmanda Al Rajhi, 45 saat 6 dakika 54 saniyelik derecesiyle Lategan'ın 7 dakika 9 saniye önünde liderliği ele geçirdi.