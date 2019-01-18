Dalan'ın aracını çalan hırsızı böyle takip etmişler

Habertürk muhabiri Nihat Uludağ'ın haberine göre Kartal'da dün sabah meydana gelen olayda 2 kişi, Barış Dalan'ın oğluna ait cipi çalarak kaçtı. Barış Dalan'ın yakın koruması ve şoförü, hırsızları başka bir otomobille takibe aldı. Araçlarını çalınan cipin önüne kıran şoför ve koruma, cipe kaza yaptırdı.



SIKIŞAN CİP KAZA YAPIYOR

Olay anına ilişkin kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüye göre kaçan cipi Barış Dalan'ın şoförü ve korumasının bulunduğu araç takip edip önüne geçiyor. Sıkışan cip kaza yapıyor. Takipteki araçtan inen 2 kişi, cipe doğru yöneliyor.

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Dalan'ın şoförü C.G. ve yakın koruması E.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Polis, cipin içerisinde silahla vurulan 37 yaşındaki Cemil Özel'in kazadan önce mi, sonra mı öldürüldüğünü araştırıyor.