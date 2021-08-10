Dalgalara kapılan Enes'ten acı haber 0:00 / 0:00

DHA

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, amcasıyla birlikte dalgalara kapılan Ahmet Enes Elmas'ın (10) cansız bedeni dün bulundu.

Önceki gün saat 13.00 sıralarında Kandıra Babalı Mahallesi'ndeki Tuzağı Plajı'nda denize giren Yusuf Elmas (43) ve yeğeni Ahmet Enes Elmas dalgaların arasında kayboldu. Amca ve yeğenin kaybolduğunu anlayan yakınlarının ihbarı üzerine bölgede jandarma, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri gelerek arama başlatıldı.

Yusuf Elmas yapılan arama çalışması sonucu baygın halde bulundu. Ancak ambulans ile hastaneye götürüldüğü sırada hayatını kaybetti. Denizde kaybolan Ahmet Enes Elmas'ın ise dün saat 15.45 sıralarında cansız bedenine ulaşıldı. Çocuğun cansız bedeni ekipler tarafından denizden çıkarılarak morga kaldırıldı.

Şebinkarahisar'a bağlı Kınık Köyü'nün eski dernek başkanı olan Yusuf Elmas'ın cenazesi dün toprağa verildi.