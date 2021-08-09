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Haberler Gündem 3. Sayfa Yasağa uymadılar, bedeli ağır oldu!
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Yasağa uymadılar, bedeli ağır oldu! 1 kişi boğuldu, 2 kişi kayıp

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yasak olmasına rağmen denize giren amca ve yeğeni ile kayalıklardan denize düşen 1 kişi dalgalarla açığa sürüklenerek kayboldu. Ekiplerin çalışmasıyla baygın halde bulunan Yusuf Elmas hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti, yeğeni Ahmet Enes Elmas ile kayalıklardan düşen Hüseyin Yılmaz'ı arama çalışmaları devam ediyor

Yasağa uymadılar, bedeli ağır oldu!
Yasağa uymadılar, bedeli ağır oldu!
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DHA

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yasak olmasına rağmen denize giren amca ve yeğeni ile kayalıklardan denize düşen 1 kişi dalgalarla açığa sürüklenerek kayboldu. Yusuf Elmas hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti, yeğeni Ahmet Enes Elmas (19) ile kayalıklardan düşen Hüseyin Yılmaz´ı (29) aranıyor.

Olay dün Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde meydana geldi. Kuvvetli dalgalar nedeniyle bir süre önce ilçe sahilinden denize girmek yasaklandı. Ancak cankurtaranın bulunmadığı Tuzağzı plajında yasağa rağmen denize giren Yusuf Elmas ve yeğeni Ahmet Enes Elmas, bir süre sonra gözden kayboldu.

DALGALAR AÇIĞA SÜRÜKLEDİ

Dalgaların açığa sürüklediği amca ile yeğeninin kaybolduğunu görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler geldi. Yapılan çalışmalarda Yusuf Elmas balgın halde bulunarak kıyıya çıkarıldı. Ambulansa alınan Yusuf Elmas, hastaneye götürüldüğü sırada hayatını kaybetti. Yeğeni Ahmet Enes Elmas'ı bulmak için yapılan çalışmalar sürüyor. Ancak denizdeki kuvvetli dalgalar sebebiyle sadece karadan gözlem yöntemi kullanılabiliyor.

KAYALIKLARDAN DENİZE DÜŞTÜ

Kandıra Bağırganlı Mahallesi'ndeki Sardala Koyu'nda ise, iddiaya göre kayalıkların üzerine çıkan Hüseyin Yılmaz, ayağının kayması sonucu denize düştü. Olayı gören arkadaşlarının ihbarıyla bölgeye ekipler geldi. Hüseyin Yılmaz'ı bulmak için ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü´ne ait botlar ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait helikopter ile çalışma yapıldı. Arama çalışmaları devam ediyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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