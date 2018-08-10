Dalian Aerbin - Shenzhen Phoenix maçı heyecanı

Dalian Aerbin ve Shenzhen Phoenix, 10 Ağustos 2018 Cuma günü Çin Halk Cumhuriyeti Süper Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 14:35. Dalian Aerbin 13 puana sahip olarak 15. sırada yer alırken Shenzhen Phoenix 22 puanda ve 7. sırada. Dalian Aerbin, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Shenzhen Phoenix, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 203 kodlu maçı oynayanlar; Dalian Aerbin galibiyet oranı 2.40, beraberlik oranı 3.20, Shenzhen Phoenix galibiyet oranı 2.10. Alt oranı 2.30, üst oranı 1.30. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.20.

Dalian Aerbin son haftadaki Nanchang Bayi müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Shenzhen Phoenix, Jiangsu Shuntian karşılaşmaında 1-3 kazandı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Dalian Aerbin, 11 gol attı ve 10 gol yedi.

Shenzhen Phoenix, dış sahada 3 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Shenzhen Phoenix 14 kez gol sevinci yaşadı, 13 kez topu ağlarında gördü.

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