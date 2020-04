Ceyda Erenoğlu cerenoglu@haberturk.com

Dünya yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemisiyle mücadele ederken en büyük sorunun akciğer tutulumu olan hastaların tedavisi olduğu belirtiliyor. Hastalığın henüz onaylanmış ve etkinliği belirlenmiş bir tedavisi olmasa da bu süreçte, Hidrositklorokin, Litonavir/Lapinavir, Ribavirin, Oseltamivir, Tocilizumab etken maddeli ilaçlar deneniyor. Uluslararası kılavuzlara giren önemli tedavilerden birinin de yüksek doz vitamin C uygulamaları olduğuna dikkat çekiliyor. Çin’den gelen veriler, 350 hastalık çalışmada Vitamin C alan hastalarda hiç ölüm olmadığını gösteriyor. Bunların bir kısmının orta ağır, diğerlerinin ise ağır durumda ki yoğun bakım hastaları olduğu belirtiliyor.

TÜRKİYE’DE YÜKSEK DOZ C VİTAMİNİ ÜRETİLİYOR MU?

Peki Türkiye’de yüksek doz C vitamini üretimi yapılıyor mu? Sağlık Bilimleri Üniversitesi ortaklığında Teknopol İstanbul'da bir süredir yüksek doz C vitamini üretilip kullanılıyor. Yüksek doz Vitamin C’nin kliniğe yansıması ve nasıl kullanılması gerektiği konusunda AR-GE çalışmalarını yürüten Proje Direktörü Prof. Dr. Mutlu Demiray, Sağlık Bakanlığı’nın kendilerinden Vitamin C talep ettiğini ve ulaştırılan bu C vitaminlerin uygulanmasına kamu hastanelerinde başlandığını söyleyerek devam ediyor; “Ülkemizde yüksek doz Vitamin C yoktu. Mevcut 500 mg’lık vitamin C’nin içinde ise ciddi miktarda paraben var. Onkoloji hastalarına 50-125 gr arasında uygulamalar yapıldığı düşünüldüğünde bu işi ampulle çözmeye çalışırsak hastalara ciddi bir paraben vermiş olur ve hataya düşeriz. (kendisinin kanserojen olduğu yönünde çalışmalar bulunuyor.) Bu nedenle koruyucusuz, güvenli ve 25 gr’lık ürünler gerekiyordu. Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin desteği ile koruyucusuz 25 ve 15 gr formülasyonlarında vitamin C üreterek kanserde kullanımını araştırmaya başladık. (Çünkü kişiye özgü kanser tedavilerinin önemli bir kısmını akıllı ilaçlar ve immünoterapi oluşturuyor ve C vitamininin bu tedavilerle çok iyi sonuç verdiği görülüyor.) Çok başarılı sonuçlar alıp yeni bir tedavi geliştirdik ve patent yazmaktayız. İlk sonuçlarımızı bakanlığın Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları (GETAT) kongresinde sunduk” diyor.

KORONAVİRÜS VE VİTAMİN C İLİŞKİSİ

Prof. Dr. Mutlu Demiray, günde 10 gr ve üzerinde tek seferde damar yoluyla uygulanan dozların “yüksek doz vitamin C” olarak tanımlandığını söylüyor. Vitamin C antioksidan iken yüksek dozda uygulandığında pro-oksidan oluyor ve tam tersi etki yapıyor. Bu nedenle yüksek doz Vitamin C’nin farmakolojik bir tedavi olduğu ve mutlaka bunu bilen tecrübeli bir hekim tarafından uygulanması gerekiyor.

BASİT BİR MOLEKÜLLE ÇOK CİDDİ SONUÇ

Prof. Dr. Enqian Mao, Şangay'ın en büyük hastanesi olan Ruijin’in acil sorumlusu ve Şangay Halk Sağlığı Bilim Kurulu Kıdemli Üyesi olmasının yanında Şangay COVID-19 tedavi kılavuzunu yazan bilim insanı. Mao yüksek doz vitamin C tedavisini farklı klinik durumlar için de kullanan bir hekim. Bunun COVID-19 tedavisinde de etkili olabileceğini ortaya koyarak Dr.Cheng’le birlikte ilk çalışmayı başlatanlar olarak dikkat çekiyor. Bu çalışmanın sonuçlarına dair detaylar Dr. Cheng’in, COVID-19 ve yüksek doz vitamin C ile ilgili bir video konferansla katıldığı bir sempozyumda paylaşılıyor. Çalışmada 10-20 gr arasında dozlarda vitamin C uygulanan 50 orta ağır yani akciğer tutulumu olan ve yoğun bakım gerektiren hasta grubunda hiç ölüm olmadığı bildiriliyor. Bu çok önemli bir veri olarak kabul ediliyor. Orta şiddetteki hastalara 10, daha ağır durumdaki hastalara ise damar yoluyla 20 gr Vitamin C uygulandığı belirtiliyor. 7-10 gün yüksek doz Vitamin C tedavisi uygulanan hastalarda hiç bir yan etkiye rastlanmadığı belirtiliyor. Prof. Mao hızla kötüleşen bir hastaya 50 gr doz uyguladıklarını ve bu hastanın da kliniğinin düzeldiğini söylüyor.

SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI HASTANELERDE KULLANILIYOR

“COVID-19 için şu an aktif ve bilinen hiç bir tedavi olmadığı için basit bir molekülle böylesi ciddi bir sonuç alınması çok önemli” diyen Prof. Dr. Mutlu Demiray, hastalıkla mücadelede kullanılan hiç bir ilacın onayı ve kanıtlanmış verileri olmadığına, farklı bir pencereden bakıldığında Hidroksiklorin Sülfat etken maddeli ilaçtan sonra en etkili ve en güçlüsünün Vitamin C’ ye ait data olduğuna dikkat çekiyor. Demiray’a göre bu şu demek; Bakanlığın kılavuzundaki tedaviye yüksek doz vitamin C eklendiğinde yan etki azalır etkinlik artar. Bilim kurulumuz halen vitamin C’yi hangi dozda uygulanması gerektiğini değerlendiriyor. Bununla birlikte Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nde Teknopol istanbul’da üretilen koruyucusuz 25 ve 15 gr vitamin C formülasyonlarından temin ederek kamu hastanelerine dağıttı ve hastalarımızın bu tedaviye ulaşımını sağladı. Bu çok sayıda hastanın yaşamına dokunulması anlamına geliyor.

YÜKSEK DOZ VİTAMİN C GÜVENLİ MİDİR?

Yüksek doz vitamin C, Amerikan Kanser Enstitüsü tarafından da belirtildiği gibi 1.5 gr/kg dozuna kadar güvenli bulunuyor. Bu doz 70 kg ağırlığında bir kişi için 105 gr anlamına geliyor ve böbreği çalışan favizm hastalığı (bakla yeme hastalığı) olmayan herkese güvenle uygulanabildiğine dikkat çekiliyor. Ayrıca COVID-19 tedavisinde bu dozlara gerek olmadığı ve bu tedavinin gerektirdiği dozların güvenli olduğuna vurgu yapılıyor.

YOLDAN ÇIKMIŞ BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ YOLA GETİREBİLİR

Prof. Dr. Mutlu Demiray, “COVID-19’da yaşanan en ciddi sorun ‘sitokin fırtınası’ dediğimiz bağışıklık sisteminin akciğeri hasarlaması durumudur. Bu aşamada hastalara uygulanabilecek en önemli tedavi olan tocilizuma sadece bir sitokine karşı etkilidir. Plasmaferez de denenebilir ancak burada da pandemide yeterli cihaz olmaması sorunuyla karşılaşılır. Bu arada kanser hastalarındaki sitokin düzensizliğinde yüksek doz vitamin C’nin 5-6 çeşit sitokini azalttığı ve immün modülasyon yaptığı yani bağışıklık sistemini sakinleştirdiği anlaşılmıştır. Bu konuda enfeksiyonlarda yapılmış çalışma olmamasına karşın kanserdeki deneyimimizden yararlanarak burada yan etkisiz ve güvenli olan molekülü kullanabiliriz. Bağışıklık sistemi sitokin fırtınası esnasında kanser hücreleri gibi enerji üretimi yapar. Bu noktada yüksek doz Vitamin C sadece kanser hücrelerini öldürüyorsa Covid-19’ da da yoldan çıkmış bağışıklık sistemini etkisiz hale getirebilir. Benim önerim elimizde hiç bir şey olmadığına göre hastalara sadece tocilizumab vererek beklemek yerine FDA onaylı 187 gr/gün dozuna kadar güvenli olduğu belirtilmiş bu kadim molekülü kullanmak yönünde.

SEPSİSTE ETKİLİ OLDUĞUNU GÖSTEREN ÇALIŞMALAR DA VAR

Yüksek doz Vitamin C’nin Covid-19 dışında yoğun bakım hastalarında ve sepsis yani kan zehirlenmesinde etkin olduğunu gösteren birçok çalışma da var. Çok önemli bir faz 3 çalışmada Vitamin C’ nin yaşamı uzattığı ve bu vitamini alan hastaların hem yoğun bakım yatış süresinin hem de iyileşme oranlarının arttığı gösterildi. Ancak biz hala yoğun bakım süresini kısaltan Çin’den gelen ilacı bekliyor ve her yerde onu arıyoruz.

Yüksek doz vitamin C'nin etkinliğini, güvenilirliğini gösteren çok sayıda araştırma son 5 yıl içinde bilim dünyasının en saygın dergilerinde, (Science, Nature, Cell) yayınlandı. Son noktada Cancer Cell dergisinde yayınlanan 'Vitamin C’nin Data Zaferi’ derlemesinden sonra FDA 25 gr’ lık yüksek dozdaki ürünü onayladı. Ben buna bir de Vitamin C’nin Covid-19 zaferinin ekleneceğine inanıyorum’’ diyor.

