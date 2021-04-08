İslam dininin farzlarından biri olan Ramazan orucu için araştırmalar başladı. 12 Nisan gecesi ilk oruç için sahura kalkacak olan Müslümanlar orucun hangi durumlarda bozulacağını, hangi durumlarda bozulmayacağını merak ediyor. Bazı hastalıkların tedavisinde kullanılan radyoaktif maddelerin orucu bozup bozmadığı araştırılıyor. Damardan verilen radyoaktif madde orucu bozar mı?

DAMARDAN VERİLEN RADYOEKTİF MADDE ORUCU BOZAR MI?

Bazı hastalıkların teşhisi amacıyla hastalara damar yoluyla besleyici niteliği olmayan radyoaktif maddenin verilmesi orucu bozmaz. Çünkü bu şekilde verilen söz konusu madde besleyici ve vücudu kuvvetlendirici mahiyet taşımamaktadır.

ORUCU BOZAN DURUMLAR NELER?

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.