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5. Genetik ve ailesel faktörler damar hastalıklarında önemli rol oynamaktadır.

Ailede, bilinen atardamar hastalığının olması damar tıkanıklığı açısından en önemli risk faktörleri arasındadır. Bununla birlikte ebeveynlerinden birinde varis olan bir insanın hayatı boyunca varis hastalığına yakalanma olasılığı % 40 iken her iki ebeveynde de varis olması durumunda bu rakam %70’e kadar yükselmektedir.