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Damat düğününe tabutla geldi, görüntüler tepki çekti

Video paylaşım sitesi TikTok'ta paylaşılan bir düğün, sosyal medyada tepki çekti. İsmi açıklanmayan damat, kendi düğününde nedimelerin taşıdığı tabutun içinden çıktı. Sosyal medya kullanıcıları ise damadı saygısız olmakla suçladı

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  • Damat tabutun içinden çıktı! Görüntüler şaşkınlık yarattı

    Video paylaşım sitesi TikTok'ta paylaşılan bir düğün, sosyal medyada viral oldu. ABD'de gerçekleştiği düşünülen evlilik merasiminde ismi açıklanmayan bir damat, tören alanına tabutun içinde geldi.
  • Damat tabutun içinden çıktı! Görüntüler şaşkınlık yarattı

    Damat, nedimelerin ve sağdıçların taşıdığı siyah bir tabutun içinden çıktı. TikTok'ta 'tobz88' isimli kullanıcısı, paylaştığı görüntüye "Bu bir cenaze mi? Hayır arkadaşım sadece koridorda böyle yürümeye karar verdi" notunu düştü. 
  • Damat tabutun içinden çıktı! Görüntüler şaşkınlık yarattı

    8 milyondan fazla izlenme alan paylaşıma göre, başta arka planda çalan dramatik müzik eşliğinde tabut ortaya çıktı.
  • Damat tabutun içinden çıktı! Görüntüler şaşkınlık yarattı

    Ardından gri takım elbise giyen sağdıçlar ve mavi elbiseli nedimeler aracın bagajına doğru yönelerek damadın içinde bulunduğu tabutu dışarı çıkarttı.

     
  • Damat tabutun içinden çıktı! Görüntüler şaşkınlık yarattı

    Daha sonra damat, tabuttan dışarı çıkarak yerini aldı. Fakat görüntülerde gelin gösterilmedi. Damadın bu hamlesinin ardından evliliğin devam edip etmediği de kaydedilmedi.
  • Damat tabutun içinden çıktı! Görüntüler şaşkınlık yarattı

    Damadın tabutun içerisinden çıkması sosyal medyada tepkilere neden oldu. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Gelin olsam kesinlikle düğünü iptal ederdim" yorumunu ekledi. 
  • Damat tabutun içinden çıktı! Görüntüler şaşkınlık yarattı

    Bir başka internet kullanıcısı ise, "Onlar adına ben utandım" dedi. İnternet kullanıcılarının büyük çoğunluğu, bu hareketi saygısızca bulurken, bazıları ise  damadın tabut için ne kadar para harcadığını sorguladı.
  • Damat tabutun içinden çıktı! Görüntüler şaşkınlık yarattı

    Düğünden sonra damadın tabutu ne yapacağı da merak edildi. 

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