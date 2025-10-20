Damat Ümit’i kim öldürdü?

Şüpheli ölüm olarak ele alınan dosya artık bir cinayet soruşturması haline geldi. Didem Arslan Yılmaz, bugün ekibinden Müge’nin o düğünde giydiği gelinliği stüdyoya getirmelerini istedi.

Didem Arslan Yılmaz, “Müge, bakalım bu gelinlik kaç dakikada çözülecek? Bakalım senin dediğin gibi yarım saat sürecek mi? Ben bu gelinliği bugün çıkaracağım bu mankenin üzerinden” dedi.

1 DAKİKA 57 SANİYE SÜRDÜ

Didem Arslan Yılmaz, yavaş adımlarla gelinliği çıkarttı ve buna rağmen çok kısa sürdüğünü dile getirdi.

MÜGE NEDEN İSMAİL’E YAZDI?

Didem Arslan Yılmaz ayrıca Müge’nin ağabeyi İsmail’e attığı mesajı yayınlandı. “Neden İsmail’e yazıyorsun? Neden ev konusunu açıyorsun?” diyerek Müge’nin amacının ne olduğunu sordu. Döndü, İsmail, ablalar ve baba Ali, amacının “ev ve para” olduğunu söyledi.