Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Damat Ümit’i kim öldürdü?

        Damat Ümit’i kim öldürdü?

        Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de, damat Ümit Canpolat'ın şüpheli ölümü araştırılmaya devam ediyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.10.2025 - 21:28 Güncelleme: 20.10.2025 - 21:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Damat Ümit'i kim öldürdü?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şüpheli ölüm olarak ele alınan dosya artık bir cinayet soruşturması haline geldi. Didem Arslan Yılmaz, bugün ekibinden Müge’nin o düğünde giydiği gelinliği stüdyoya getirmelerini istedi.

        Didem Arslan Yılmaz, “Müge, bakalım bu gelinlik kaç dakikada çözülecek? Bakalım senin dediğin gibi yarım saat sürecek mi? Ben bu gelinliği bugün çıkaracağım bu mankenin üzerinden” dedi.

        1 DAKİKA 57 SANİYE SÜRDÜ

        Didem Arslan Yılmaz, yavaş adımlarla gelinliği çıkarttı ve buna rağmen çok kısa sürdüğünü dile getirdi.

        MÜGE NEDEN İSMAİL’E YAZDI?

        Didem Arslan Yılmaz ayrıca Müge’nin ağabeyi İsmail’e attığı mesajı yayınlandı. “Neden İsmail’e yazıyorsun? Neden ev konusunu açıyorsun?” diyerek Müge’nin amacının ne olduğunu sordu. Döndü, İsmail, ablalar ve baba Ali, amacının “ev ve para” olduğunu söyledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Donald Trump: Hamas'a bir şans vereceğiz
        Donald Trump: Hamas'a bir şans vereceğiz
        Aziz İhsan Aktaş iddianamesi hazırlandı
        Aziz İhsan Aktaş iddianamesi hazırlandı
        Halı sahaya gidip defalarca ateş etti!
        Halı sahaya gidip defalarca ateş etti!
        Zelenskiy: Tutumumuz değişmedi
        Zelenskiy: Tutumumuz değişmedi
        Hatay'da şiddetli yağış sele yol açtı! Korkutan görüntüler!
        Hatay'da şiddetli yağış sele yol açtı! Korkutan görüntüler!
        Amerika’ya ihraç edilecek
        Amerika’ya ihraç edilecek
        "Del Piero efsane, ben yeni başlıyorum!"
        "Del Piero efsane, ben yeni başlıyorum!"
        20 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        20 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Taylan unutuldu, Svensson alternatif oldu!
        Taylan unutuldu, Svensson alternatif oldu!
        Su altında 'evet' dedi
        Su altında 'evet' dedi
        Serenay paylaşılamıyor
        Serenay paylaşılamıyor
        Bakanlık inceleme başlattı! Kreşte öğretmeni kızımı ısırdı şikayeti!
        Bakanlık inceleme başlattı! Kreşte öğretmeni kızımı ısırdı şikayeti!
        Sokakta iki grup silahla çatıştı! Can kayıpları var!
        Sokakta iki grup silahla çatıştı! Can kayıpları var!
        Yine sezon başı yine hayal kırıklığı
        Yine sezon başı yine hayal kırıklığı
        Instagram'da riskli içerik gösterimi!
        Instagram'da riskli içerik gösterimi!
        'Palamut Zamanı'nda linç kültürü sahnede
        'Palamut Zamanı'nda linç kültürü sahnede
        Kulübeden maestroluğa: Arda Güler!
        Kulübeden maestroluğa: Arda Güler!
        Okan Buruk'un zor kararı!
        Okan Buruk'un zor kararı!
        Özel sağlık sigortasında yeni dönem
        Özel sağlık sigortasında yeni dönem
        Deja vu’nun bilimsel açıklaması bakın neymiş!
        Deja vu’nun bilimsel açıklaması bakın neymiş!