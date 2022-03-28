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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Damla Ersubaşı: Keşke 23 yaşında evlenmeseydim!

Mustafa Can Keser'den geçtiğimiz yıl 'şiddet' ve 'ihanet' iddiasıyla boşanan Damla Ersubaşı, bir itirafta bulundu. Ersubaşı, "Eski eşim sinirli bir insandı. Kavgalarımız hayatta unutamadığım anlardı. Keşke 23 yaşında evlenmeseydim" dedi

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  • Damla Ersubaşı: Keşke 23 yaşında evlenmeseydim!

    'Sihirli Annem' dizisinde canlandırdığı 'Tuğçe' karakteriyle tanınan Damla Ersubaşı, samimi açıklamalarda bulundu. tv100'e konuk olan Ersubaşı, "Hayatınızda şu olayı yaşamasaydım' dediğiniz bir olay var mı?" sorusuna yanıt verdi.
  • Damla Ersubaşı: Keşke 23 yaşında evlenmeseydim!

    "KEŞKE 23 YAŞINDA EVLENMESEYDİM"

    Oyuncu, "Eski eşim (Mustafa Can Keser) sinirli bir insandı. Kavgalarımız hayatta unutamadığım anlardı. 23 yaşında evlendim. Keşke 23 yaşında evlenmeseydim. Mesela kızım 23 yaşında evlenmek istediğini söylese, 'Daha küçüksün, erken!' diye uyarırdım." açıklamasını yaptı.

    Ersubaşı, ayrıca kendisini bir odaya kilitleyip, saldıran hayranıyla yaşadığı korku dolu anları da anlattı.
  • Damla Ersubaşı: Keşke 23 yaşında evlenmeseydim!

    OLAYLI AYRILIK!

    Damla Ersubaşı, 2016 yılında işletmeci Mustafa Can Keser ile dünyaevine girmişti. Zehra ve Zeynep adında iki kızları olan çift, 2020'de olaylı bir şekilde ayrılmıştı.
  • Damla Ersubaşı: Keşke 23 yaşında evlenmeseydim!

    İKİNCİ ŞANS UZUN SÜRMEDİ

    'İhanet' ve 'şiddet' iddiaları sonrası boşanan ikili, aralarındaki buzları eriterek yeniden evlilik kararı almıştı. Ancak çiftin mutluluğu yine uzun sürmemişti. İkinci kez nikah masasına oturmaya hazırlanan çiftten Ersubaşı, eşiyle birlikte yer aldığı fotoğrafları Instagram hesabından kaldırmıştı. Damla Ersubaşı'nın bu hamlesi, "Yine ayrıldılar!" şeklinde yorumlanmıştı.
  • Damla Ersubaşı: Keşke 23 yaşında evlenmeseydim!

    "TEKRARDAN EVET!" DEMİŞTİ

    Keser'in evlilik teklifine 'evet' yanıtını veren oyuncu, haberi de sosyal medya hesabından duyurmuştu. Tektaşının fotoğrafını paylaşan Damla Ersubaşı, "Ne yalan söyleyeyim bu kadar çabuk beklemiyordum. Çok duygulandım, her zaman seni seviyorum! Evet, tekrardan evet!" ifadelerini kullanmıştı.
  • Damla Ersubaşı: Keşke 23 yaşında evlenmeseydim!

    "BİRLİKTE TEKRAR BİR YOLA ÇIKTIK"

    Keser ile birlikteliklerine yeni bir şans verdiğini duyuran oyuncu, şu açıklamayı yayınlamıştı:

    Kızlarımın babası, hayatımda en çok kıymet verdiğim insanların başında gelen minik kuşum... Birlikte tekrar bir yola çıktık ve bu süreçte ikimiz de birbirimize saygı duymayı ve önem vermeyi öğrendik. Hiçbir hata ve yanlış tek taraflı değildir, payları değişir.

    Anlaşamadığımız, ortak noktaya varamadığımız konular oldu. Bizim Mustafa ile en büyük ve hatta şu anda baktığımda tek sorunumuz Mustafa'nın öfkesi ve siniriymiş. Bazı şeylerin gerçeği yansıtmadığını her zaman söylemiştim. Şu anda ikimiz de çift terapisine gidiyoruz ve çok mutluyuz. Mustafa'nın özellikle öfke kontrolünü fark etmesi ve düzeltmek için elinden geleni yapması sevgimi de, saygımı da arttırdı. Hayatta her şey olabilir ve kin tutmak yerine mutlu olmayı seçtik biz. Yaşandı ve bitti... Sizden tek ricam her fikre, her düşünceye insanın saygım var. Sadece lütfen bunu kimseyi kırmadan, üzmeden yapalım. Olur mu? Üslup her şeydir...
  • Damla Ersubaşı: Keşke 23 yaşında evlenmeseydim!

    KARDEŞİNİ DE DARP ETTİ

    Öte yandan daha önce eşini aldatma görüntüleriyle gündeme gelen Mustafa Can Keser'in 2017 yılında Damla Ersubaşı ve kendi kardeşi Alev Keser'i darp ettiği hatta mahkemelik olduğu öğrenilmişti. Keser, şiddet iddialarını kabul etmiş ve pişman olduğunu dile getirmişti.
  • Damla Ersubaşı: Keşke 23 yaşında evlenmeseydim!

    BODRUM'DA TATİL YAPTILAR

    İkili, geçtiğimiz yaz Bodrum'da tatil yaparken görüntülenmişti. Gazetecilerin, "Barıştınız mı?" sorusuna, "Hayır. Her zamanki gibi çocuklarımız için bir araya geldik." yanıtını vermişti.
  • Damla Ersubaşı: Keşke 23 yaşında evlenmeseydim!

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