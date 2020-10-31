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Dangal filmi konusu: Dangal filmi oyuncuları kimler?

Başrolünde ünlü Hintli aktör Aamir Khan'ı izlediğimiz Dangal filminde Hintli Mahavir Singh Phogat'ın hikayesi anlatılıyor. İşte Dangal filminin konusu ve oyuncu kadrosu...

Dangal filmi konusu: Dangal filmi oyuncuları kimler?

Yönetmenliğini Nitesh Tiwari'nin üstlendiği Hint yapımı Dangal filminin başrollerinde Aamir Khan, Sakshi Tanwar, Fatima Sana Shaikh yer alıyor.

DANGAL FİLMİNİN OYUNCULARI

Oyuncular: Aamir Khan, Sakshi Tanwar, Fatima Sana Shaikh

DANGAL FİLMİNİN KONUSU

Dangal, Hintli Mahavir Singh Phogat'ın hikayesini anlatıyor. Mahavir Singh Phogat bir güreş hayranıdır. İki küçük kızına da güreş öğretmeye karar verir. İki kız, Babita Kumari ve Geeta Phogat, çocukluklarından başlayarak güreş eğitimi alarak büyürler. Büyüdüklerinde iki kız da güreşte iddialı isimler olmuştur. Geeta Phogat 2010 Commonwealth Oyunları'nda altın madalya kazanarak güreşte bu dalda ödül kazanan ilk kadın güreşçi olurken, kız kardeşi Babita da gümüş madalyayı alır. Genç kadın güreşçiler başarıya giden yol boyunca sosyal şekillendirmenin baskısıyla da mücadele etmek zorunda kalacaktır...

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