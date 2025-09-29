Habertürk
        Daniel Day-Lewis emekli olduğu oyunculuğa oğlunun filmiyle döndü: Galada oğluna destek verdi

        Daniel Day-Lewis emekli olduğu oyunculuğa oğlunun filmiyle döndü: Baba-oğul galada

        Daniel Day-Lewis, sinemayı bıraktığını açıklamasından 8 yıl sonra, oğlunun yönettiği filmde oynayarak beyazperdeye döndü

        Giriş: 29.09.2025 - 17:32 Güncelleme: 29.09.2025 - 17:32
        Gururlu baba
        Daniel Day-Lewis, emekliliğin ardından oğlu Ronan'ın yönetmenliğini üstlendiği filmle yeniden beyazperdeye döndü. 68 yaşındaki İngiliz oyuncu, 63. New York Film Festivali'nde 'Anemone' filminin galasına katılarak oğluna destek verdi. Lewis, 27 yaşındaki oğlunun ilk yönetmenlik çalışmasını kutlamak için kırmızı halıdaydı.

        Ressamlıktan yönetmenliğe geçiş yapan Ronan'ın yönettiği psikolojik drama filmi, 20 yıl boyunca Kuzey İngiltere ormanlarında izole bir şekilde yaşadıktan sonra kardeşiyle yeniden bir araya gelen eski bir askerin hikâyesini konu alıyor.

        Daniel Day-Lewis'in oğlu, Brad Pitt ile birlikte filmin yapımcılığını da üstlendi. Filmde, Daniel Day-Lewis'e Sean Bean, Samantha Norton ve Samuel Bottomley'den oluşan bir oyuncu kadrosu eşlik etti.

        Sekiz yıl aradan sonra ilk filmini çeken Lewis, yakın zamanda emekli olmayı düşünmediğini söyledi. Ünlü oyuncu yeni röportajında, oğlu Ronan film çekmeye devam ederken kendisinin sinemadan uzaklaştığını görünce hissettiği kalıcı üzüntüyü dile getirdi.

        Daniel Day-Lewis, 2017'de 60 yaşında emekli olacağını açıkladığında Hollywood'da şok etkisi yaratmıştı. Ancak 'Anemone' filmiyle beyazperdeye dönen ünlü oyuncu; "Aslında asla emekli olmayı düşünmedim. Sadece başka işler yapabilmek için o belirli türdeki işleri yapmayı bıraktım" dedi.

        'New York Çeteleri', 'Kan Dökülecek', 'Son Mohikan' gibi filmlerde rol alan Daniel Day-Lewis, o dönemde ayrılığının nedenini açıklamamış, ekibi ise bunun 'özel bir karar' olduğunu ileri sürmüştü.

        #Daniel Day-Lewis
        #sinema
        #film
