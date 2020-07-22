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TV8 Kanalının sevilen yarışma programı Masterchef Türkiye jüri üyelerinden biri de Danilo Zanna. Geçtiğimiz sezonun jüri üyelerinden Hazer Armani’nin yerine programa katılan İtalyan şef Danilo Zanna’nın olduğu görüldü. Sempatik tavırları, esprileri ve İtalyan aksağanı ile tüm izleyicilerin bir anda odak noktası olarak dikkatleri üzerine çeken Danilo Zanna’nın hayatına ilişkin bilgiler merak ediliyor. Peki, MasterChef jüri üyesi Danilo Zanna kimdir, nereli? Peki, İşte detaylar…

Danilo Zanna Biyografisi

15 Nisan 1982’de İtalya’nın Toskana bölgesinde yer alan Prato kentinde dünyaya gözlerini açan Danilo Zanna mesleğini doğduğu gün aşçı olan ailesinden miras aldı. Danilo Zanna, Üç kardeşten en küçüğü. Aile restoranlarında çalışarak şeflik kariyerine başladı. Bir süre sonra İtalyan mutfağında hünerlerini sergileyen Danilo Zanna, İtalya’da Gastronomi okudu. Aileden gelen aşçılık bilgisini çok ünlü İtalyan şeflerle çalışarak pekiştiren Zanna, İtalyan mutfağı hakkında uzmanlaştı. Seyahat amaçlı geldiği Türkiye'de aşkı bulunca burada kalmaya karar verdi..

DANİLO ZANNA EŞİ

Danilo Zanna, Tuğçe Demirbilek ile tanışmasının ardından Türkiye'ye yerleşmeye karar verdi. 2012 yılında evlenen Zanna çiftinin bu evliliğinden 2013 doğumlu Zeno isminde bir çocukları bulunmaktadır. Türk yemekleri ile yakından ilgilenen ve bu yemek kültürü üzerine kariyer yapmak isteyen Danilo Zanna İtalya'da ki kariyerini tamamen bırakarak Türkiye'ye yerleşti. Türkiye'ye yerleşmesinin hemen akabinde bir restoran açan tecrübeli şef sonrasında televizyonlarda boy göstermeye başladı. Program yaptığı ilk kanal, Kanal Türk ve bu kanalda TV şefliği yapmaya başlayarak kariyerine şöhret basamaklarını da eklemiş oldu. Daha sonra ATV Kanalına transfer olan Danilo Zanna'nın tanınmaya başlandığı ilk televizyon programı “Zahide ile Hayata Yetiş” adlı program oldu. Danilo Zanna, Zahide Yetiş'in programında şeflik yapmaya başladı. Danilo Zanna 1.81 m boyunda ve 79 kg ağırlığındadır.

Ünlü şef Danilo Zanna, bu dönemde Planet Mutfak Kanalında kendi programı olan “İtalyan İşi” adlı programı hazırlayıp sunmaya başladı. Zanna, İstanbul’ un en kalabalık semtlerinden olan Mecidiyeköy‘de “The Pizza Co” Restoranını açtı. Türkiye'de restoran zincirlerini hızla büyüten Danilo Zanna aynı zamanda kariyerine Kadir Has Üniversitesi İstanbul Culinary Enstitute’de ayda bir kere olmak üzere her ay İtalyan yemekleri workshopu hazırlamakta ve ayrıca Üniversite de danışmanlık hizmeti vermektedir.

Ünlü isimin Türkiye genelinde tanınmasını sağlayan ve popülerliğini arttıran program ise

2015 tarihinde Atv ekranlarında yayınlanmaya başlayan “Elin Oğlu” isimli canlı yayınlanan talk-show programını Ömür Varol ve Sinan Çalışkanoğlu beraber sunmaya başladı. Türkiye’de hayatını sürdüren, farklı milletlerden kalabalık bir grup kişiler ile her konudan bahsedilen bir programdı. Bu programda sempatikliği ile daha fazla dikkat çekmeye başladı. Aksağanlı Türkçe'si ile ilgi uyandıran isim birçok farklı projede boy gösterdi.

Ünlü chef Danilo Zanna, Derya’nın Dünyası, İtalyan İşi, Elin Oğlu, Aşk Zamanı, İyi Fikir, Görümce, Lezzetin Şarkısı, Lezzet Akademisi gibi projelerin içerisinde yer aldı.

Ayrıca "Bir İtalyan, bir Hollandalı 20 şehir, 20 farklı AB projesi" sloganıyla yola çıkan, Avrupa'dan Anadolu'ya Lezzetler programında Wilco van Herpen ile birlikte Türkiye'nin farklı illerini gezdi. Danilo Zanna MasterChef üyeliğini yaparken aynı anda hala NTV ekranlarında yayınlanmakta olan Lezzetin Şarkısı adlı yemek programını hazırlayıp sunuyor.

Kariyerinde hem aşçılık, hem TV şefliği, hem Üniversite de danışmanlık ve restaurant işletmek olan Chef Danilo Zanna “ asla yorulmadığını” dile getiriyor.