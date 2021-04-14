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Danimarka, AstraZeneca aşısının kullanımını tamamen durdurdu

Danimarka Oxford Üniversitesi /AstraZeneca Kovid-19 aşısının kullanımını tamamen durdurduğunu açıkladı.

Danimarka, AstraZeneca aşısının kullanımını tamamen durdurdu
DHA

Avrupa İlaç Ajansı’nın (EMA) Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından ortak geliştirilen koronavirüs (Covid-19) aşısının kan pıhtılaşması yan etkisiyle bağlantılı olduğunu açıklamasının ardından Danimarka, aşının kullanımını tamamen durdurdu. Danimarka kararın ardından aşının kullanımını tamamen durduran ilk ülke oldu. Ülkede AstraZeneca aşısı yaptıran 140 bin kişiden bir kısmında pıhtılaşmaya bağlı ciddi sağlık sorunları görülmüştü.

EMA VE DSÖ “GÜVENLİ” DEMİŞTİ

Avrupa İlaç Dairesi (EMA) aşının güvenli ve etkili olduğunu tekrar teyit ettiği açıklamasında ülkeleri aşılama programlarına devam etmeye teşvik etmişti. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ),AstraZeneca aşısının faydalarının yan etki riskinden daha ağır bastığını belirtmişti.

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