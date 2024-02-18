Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Danimarka Başbakanı: Tüm topçu silahlarımızı Ukrayna'ya bağışlamaya karar verdik

        Danimarka Başbakanı: Tüm topçu silahlarımızı Ukrayna'ya bağışlamaya karar verdik

        Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Rusya ile savaşta ihtiyacı olduğu gerekçesiyle tüm topçu silahlarını Ukrayna'ya bağışlamaya karar verdiklerini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2024 - 23:44 Güncelleme: 18.02.2024 - 23:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Danimarka: Silahlarımızı Ukrayna'ya bağışlamaya karar verdik
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Danimarka Başbakanı Frederiksen, Almanya'da gerçekleştirilen 60. Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2024) marjında düzenlenen 7. Ukrayna Öğle Yemeği'nde Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Ukrayna'nın askeri mühimmat istediğine işaret eden Frederiksen, "Danimarka tarafı olarak biz, tüm topçu silahlarımızı Ukrayna'ya bağışlamaya karar verdik." ifadesini kullandı.

        Frederiksen, meselenin üretim olmadığını ve ellerinde silahlar bulunduğunu belirterek, "Bizim şu an kullanmamız gerekmeyen, Ukrayna'ya vermemiz gereken hava savunmamız var." diye konuştu.

        Avrupa'da halen askeri mühimmat bulunduğunu kaydeden Frederiksen, Ukrayna'ya yardımların "hızlanması ve artırılması" gerektiğini vurguladı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Düştüğü göl sonu oldu!
        Düştüğü göl sonu oldu!
        Okan Buruk'tan Süper Kupa açıklaması!
        Okan Buruk'tan Süper Kupa açıklaması!
        Hamsi avına çıkan 3 balıkçı hayatını kaybetti
        Hamsi avına çıkan 3 balıkçı hayatını kaybetti
        Galatasaray, Ankaragücü'nü rahat geçti
        Galatasaray, Ankaragücü'nü rahat geçti
        Feyzullah Aktürk'ten tarihi başarı!
        Feyzullah Aktürk'ten tarihi başarı!
        Çin kararını verdi: Silah satmayacak
        Çin kararını verdi: Silah satmayacak
        Taha Akgül yeniden Avrupa'nın zirvesinde!
        Taha Akgül yeniden Avrupa'nın zirvesinde!
        Galatasaray, Ankara'dan lider dönüyor
        Galatasaray, Ankara'dan lider dönüyor
        İki aile birbirine girdi: 17 yaralı, 9 gözaltı
        İki aile birbirine girdi: 17 yaralı, 9 gözaltı
        Cimbom'a 45 dakika yetti!
        Cimbom'a 45 dakika yetti!
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        İple boğup hafriyat alanına gömdü
        İple boğup hafriyat alanına gömdü
        Türkiye Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe Beko!
        Türkiye Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe Beko!
        Navalny'nin ölümünün ardından eşinden ilk paylaşım
        Navalny'nin ölümünün ardından eşinden ilk paylaşım
        İliç'te bilirkişi raporu! Çatlak fotoğrafları ortaya çıktı
        İliç'te bilirkişi raporu! Çatlak fotoğrafları ortaya çıktı
        Gemi mürettebatı 4'üncü gününde aranıyor
        Gemi mürettebatı 4'üncü gününde aranıyor
        54 yılda Burdur Gölü'nün yüzde 47'si yok oldu
        54 yılda Burdur Gölü'nün yüzde 47'si yok oldu
        "Hayalim İstanbul'u terk etmek"
        "Hayalim İstanbul'u terk etmek"
        "4 kırmızı kartı da atladı"
        "4 kırmızı kartı da atladı"
        Atatürk'e vize verdi
        Atatürk'e vize verdi