Danıştay'dan ayı saldırısı kararı! 0:00 / 0:00

Danıştay’ın kararına konu yargı süreci 2013 yılında Erzurum’un Pazaryolu ilçesi Kumaşkaya köyünde yaşandı. Çayırda otlayan atını almak için evinden çıkan dönemin köy muhtarı Mahmut Öztürk, aniden karşısına çıkan bir ayının saldırısına uğradı.

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ GÖRDÜ

Fevzi Çakır'ın haberine göre, Mahmut Öztürk’ün yardımına olay yerinden geçen iki köylü koştu. Ayı yapılan müdahalelerin ardından kaçarken, ağır yaralanan muhtar, otomobille hastaneye götürüldü. Bir süre yoğun bakımda tedavi gören muhtar, hayata tutundu.

TAZMİNAT İSTEDİ

Muhtar Öztürk, konuyu yargıya taşıdı. Ayı saldırısı sonucunda ağır bicinde yaralandığını belirterek, zararının Tarım ve Orman Bakanlığı’nca tanzim edilmesini istedi. Erzurum 2. İdare Mahkemesi’nde bin lira maddi, 150 bin lira ise manevi tazminat talepli dava açtı.

İDARE MAHKEMESİ “RET” YANITI VERDİ

Mahkeme, olay yeri inceleme ve görgü tutanakları inceledi. Ve “devletin kusuru yok” diyerek, davanın reddine karar verdi. Kararda, ayı gibi yaban hayvanlarının avlanmasının yasak olduğunu, ancak insanların kendi ve hayvanlarının can güvenliğinin tehlike altına girmesi halinde bu yönteme başvurabilecekleri belirtildi. Köy muhtarı olan davacının gece 23.30 sularında gerçekleşen saldırı öncesinde gerekli can güvenliği önlemlerini almadığı kaydedildi.

DANIŞTAY: ZARAR GİDERİLMELİ

Bu karar Öztürk tarafından temyiz edildi. Temyiz talebini yerinde bulan Danıştay 10. Dairesi yerel mahkemenin kararını bozdu. Kararda, devletin yaban hayvanlarını koruma görevi kapsamında ayıları mutlak koruma altına aldığı vurgulandı. Bu durum karşısında, ayı saldırısı sonucunda yaralanan davacı muhtarın özel nitelikteki zararlarının kusursuz sorumluluk ilkesi uyarınca giderilmesi gerektiği bildirildi.

EMSAL OLACAK

Bu karar sonrası dava Erzurum 2. İdare Mahkemesi’nde yeniden görülecek. Mahkeme, ayı saldırısına uğrayan muhtara uygun bir miktarda tazminat ödenmesine hükmedecek. Karar, benzer saldırılara maruz kalanlar için emsal olacak.