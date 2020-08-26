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HaberlerGündem3. SayfaDans ederek ayaklarıyla salça yaptı!
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Balıkesir'de sosyal medyada dans ederek salça yapılan iş yerine baskın

Balıkesir'de akılalmaz bir olay ortaya çıktı. Kentte bir salça fabrikasında, bir kişinin domatesleri ayaklarıyla ezerek dans ettiği görüntüler sosyal medyada yer aldı. Bunun üzerine iş yerine yapılan baskında da, 13 bin 900 lira ceza uygulandı. İş yerinde bulunan 8 ton salça da imha edildi

Balıkesir
İHA

Balıkesir'in Altıeylül ilçesi Köseler Mahallesi'nde salça üretilen F.F.'ye ait firmada çalışan bir kişinin dans ederek domatesleri ayaklarıyla ezdiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine inceleme başlatıldı.

İHA'nın haberine göre, Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Altıeylül İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Altıeylül Belediyesi zabıta ekipleri, söz konusu işletmede çalışma yaptı.

İşletme kaydı olmadığı belirlenen ve hijyen kurallarına uyulmadığı görülen firma sahibine yetkililer tarafından 13 bin 900 lira ceza kesildi.

İş yerindeki yaklaşık 8 ton salça, tohum ve domates artığı ürünler yetkililerce imha edilmek üzere el konuldu.

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