Danubio - Racing Club Montevideo rakamlar

Uruguay Premier Lig Clausura maçında Danubio ile Racing Club Montevideo, 04 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 21:00. Danubio 4 puana sahip olarak 3. sırada yer alırken Racing Club Montevideo 2 puanda ve 10. sırada. Ev sahibi Danubio, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Racing Club Montevideo son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 394 kodlu maçı oynayanlar; Danubio galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Racing Club Montevideo galibiyet oranı 0.00.

Danubio önceki hafta Juventud mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Racing Club Montevideo ise CA River Plate karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Danubio, evinde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 2 gol yedi.

Racing Club Montevideo ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Racing Club Montevideo, 1 gol atarken 1 gol yedi.

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