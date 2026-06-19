DAP, Ataşehir projesini tanıttı
DAP Gayrimenkul Geliştirme, Emlak Konut GYO ile geliştirdiği Ataşehir 173'ü tanıttı
DAP Gayrimenkul Geliştirme, satışa çıkardığı yeni projesi Ataşehir 173’ün lansmanını gerçekleştirdi. DAP Gayrimenkul Geliştirme Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, Ataşehir 173’ün ön plana çıkan özelliklerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Toplam 173 bağımsız bölümden oluşan Ataşehir 173’te 1+1’den 3+1’e kadar değişen daire tipleri bulunuyor.
DAP Gayrimenkul Geliştirme Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, projeyle ilgili şunları söyledi:
“DAP Gayrimenkul Geliştirme ve Emlak Konut güvencesiyle, İstanbul’un en hareketli noktalarından birinde ayrıcalıklı yaşam alanı sunuyoruz. ‘Sessiz Lüks’ olarak bir konsept belirledik. Biz de bu projemizde istedik ki kaotik şehir temposu dışarda kalsın ve modern kentin tüm ayrıcalıkları evimizin içinde olsun. Ataşehir, İstanbul’un en güçlü gelişim akslarından biri. Demografik yapısı itibarıyla iş dünyasının enerjisini seçkin yaşam kültürüyle harmanlıyor. Bölge, farklı sosyoekonomik grupların bir arada yaşadığı, çeşitliliği yüksek ve sürekli gelişen bir karaktere sahip. Anadolu ve Avrupa yakası arasında doğal köprü görevi gören bölge, şehrin her iki yakasına da kolay erişim sunuyor. Bu yapı, Ataşehir’i yalnızca bir konut alanı olmaktan çıkararak, güçlü bir iş, yaşam ve yatırım ekosistemi haline getiriyor. Köklü eğitim ve sağlık kurumları, zengin gastronomi noktaları, alışveriş merkezi, golf sahası ve sosyal olanaklara yürüme mesafesinde olmasıyla Ataşehir, bugün yatırım yapacaklar için aynı zamanda uzun vadeli kazanç demek."