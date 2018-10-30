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Darbeci üsteğmen, parçaladığı kamera tarafından kaydedildi!

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Beştepe Jandarma Genel Komutanlığı'nı işgal eden cuntacıların, başarısız olduklarını anladıklarında karargahın güvenlik kameralarını devre dışı bırakma çabaları aynı kamera tarafından son ana kadar görüntülendi. Eski üsteğmen Faruk Örnek'in silahın dipçiğiyle defalarca vurarak çalışamaz hale getirdiği kameranın parçalanana kadar kaydettiği o anlar, dava dosyasına delil olarak girdi

30.10.2018 - 11:59 | Güncelleme: AA

Fetullahçı Terör Örgütü'nün ( FETÖ) darbe girişimi sırasında Beştepe Jandarma Genel Komutanlığı'nı işgal eden cuntacıların, başarısız olduklarını anladıklarında karargahın güvenlik kameralarını devre dışı bırakma çabaları, aynı kamera tarafından son ana kadar kaydedildi.  Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülmesine devam edilen Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin davanın dosyasına giren görüntülerde, darbecilerin arkalarında iz bırakmama çabaları yer aldı.

CEPHANELİKTEN SİLAH ALDI

AA'da yer alan habere göre görüntülerde, olay tarihinde Harekat Başkanlığı Personel Kadro Kısım Amiri olan eski üsteğmen Faruk Örnek, nöbetçi olmamasına rağmen darbe girişiminin ilk saatlerinde sivil olarak karargaha geldi. Nizamiye kapısında bir süre bekletildikten sonra karargaha girmesine izin verilen Örnek'in, askeri kıyafetlerini giydikten sonra cephaneliğe geçerek silah ve mühimmat aldığı anlar kameralara yansıdı.

SİLAHIN DİPÇİĞİYLE PARÇALADI!

Gece boyunca cunta faaliyetlerine devam eden Örnek, darbe girişiminin başarısız olduğunu anlayan diğer askerlerle bir araya gelirken daha sonra eski yüzbaşı Göksel Seri ile güvenlik kamera kayıtlarının aktarıldığı sistem odasına girip monitörlerden görüntüleri inceledikten sonra buradan ayrıldı. Eski yüzbaşı Sadık Çetin ile 16 Temmuz saat 06.35'te Harekat Başkanlığı katına geçen Örnek, koridorda kısa süreli keşif yaptıktan sonra güvenlik kamerasına yöneldi. Örnek, gece boyunca yanında ayırmadığı silahının dipçiğiyle defalarca vurduğu kamerayı devre dışı bıraktı. Parçalanana kadar o anları kaydeden kameranın bu görüntüleri, dava dosyasına delil olarak girdi.

 

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