Darbettiği sürücü canını aldı! 0:00 / 0:00

DHA

İzmir'de, dün saat 20.00 sıralarında Ali Fuat Cebesoy Mahallesi'nde kan donduran bir olay meydana geldi. SÜRÜCÜYÜ DARBETTİ DHA'da yer alan habere göre Eski İzmir Caddesi'nde ilerleyen otomobil, iddiaya göre başka bir aracın sıkıştırması ile 9135/3 Sokak'a girdi. Bu sırada sokakta yürüyen Barış Korkmaz ile arkadaşı, otomobil içindeki sürücüye tepki gösterip, darbetti.

İKİSİNE DE KURŞUN YAĞDIRDI Darbedilen sürücü de çıkardığı tabanca ile Korkmaz ve arkadaşına peş peşe ateş açtı. 2 arkadaş kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli tabancayı başka bir aracın altına atarak kaçtı.