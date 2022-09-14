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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Darbettiği sürücü, saldırganı tabancayla vurup öldürdü! - Öne çıkan haberler
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Darbettiği sürücü canını aldı!

İzmir'in Karabağlar ilçesinde darbettiği otomobil sürücüsü tarafından tabanca ile vurulan 22 yaşındaki Barış Korkmaz, hayatını kaybetti, yaralanan yanındaki arkadaşı ise tedaviye alındı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı

Son dakika: Darbettiği sürücü, saldırganı tabancayla vurup öldürdü! - Öne çıkan haberler
Darbettiği sürücü canını aldı!
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DHA

İzmir'de, dün saat 20.00 sıralarında Ali Fuat Cebesoy Mahallesi'nde kan donduran bir olay meydana geldi.

SÜRÜCÜYÜ DARBETTİ

DHA'da yer alan habere göre Eski İzmir Caddesi'nde ilerleyen otomobil, iddiaya göre başka bir aracın sıkıştırması ile 9135/3 Sokak'a girdi. Bu sırada sokakta yürüyen Barış Korkmaz ile arkadaşı, otomobil içindeki sürücüye tepki gösterip, darbetti.

İKİSİNE DE KURŞUN YAĞDIRDI

Darbedilen sürücü de çıkardığı tabanca ile Korkmaz ve arkadaşına peş peşe ateş açtı. 2 arkadaş kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli tabancayı başka bir aracın altına atarak kaçtı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbarla gelen sağlık ekiplerince İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 2 arkadaştan Barış Korkmaz hayatını kaybetti.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Diğer yaralının ise tedavisinin sürdüğü bildirildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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