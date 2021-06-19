Darbettikleri kadını araçtan attılar! 0:00 / 0:00

İHA

Olay, dün akşam yaşandı. İddialara göre bir kadın, araç içerisinde darbedilerek sokağa atıldı. Kadının sokak ortasına atıldığını gören çevredeki vatandaşlar, yerde yaralı halde yerde yatan kadının yanına gelerek yardım etmeye çalıştı.

İHA'nın haberine göre, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, kadını ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kadının ise kendisi darbeden kişi veya kişilerden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

"BENİ KURTARIN' DİYE BAĞIRDI"

Olayı gören Celal Çeçeri, “Arkadaşın dükkanında otururken bir çocuk geldi ve dışarıda bir kadının darbedilerek arabadan atıldığını söyledi. Biz de kadına yardım etmek için yanına gittik. Kadın yerde ‘kolum kolum’ diyerek bağırıyordu. Biz de çevreden su istedik ve ambulansı aradık. Arkadaşlarıymış kadının kendi söylemesine göre. Bir yerlerden gelirken tartışmışlar ve kendisini sopayla darbettikten sonra arabadan atmışlar” dedi.

Başka bir görgü tanığı ise, “Siyah bir araba hızla geldi. Arabanın içerisinde kadını darbederek sokağa attılar. Kadın imdat diye bağırınca biz hemen yardım için koştuk ama kimse yoktu. Darbeden şahıslar kaçmışlardı. Kadını ortaya attılar gittiler. Ambulans geldi kadının kolu ağrıyormuş. Kolunda sorun vardı" diye konuştu.