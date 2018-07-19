Show TV’nin ekranları ısıtan dizisi Darısı Başımıza dün akşam yayınlanan üçüncü bölümüyle reytinglerde birinci oldu. Darısı Başımıza, ABC1 20+'da 3,76 izlenme oranı (rating), 12,12 izlenme payı (share), Total’de ise 3,78 izlenme oranı (rating), 12,90 izlenme payı (share) ile birinciliği göğüsledi. “Bir Tutam Aşk, Bir Yudum Mutluluk ve Bolca Kahkaha!” mottosuyla yola çıkan Darısı Başımıza yeni bölümüyle beğeni toplarken, sosyal medyada da çok konuşuldu.
DARISI BAŞIMIZA #SENİNİÇİN İLE TT’DE!
Darısı Başımıza’nın heyecanla beklenen üçüncü bölümünün başlamasıyla birlikte izleyiciler #seniniçin etiketi ile Twitter’da yorumlarını paylaştı. #DarısıBaşımıza etiketi Twitter'ın Türkiye gündeminde 12 saat 45 dakika, dünyada 3 saat 15 dakika TT listesinde kaldı. “Darısı Başımıza”nın başrollerini Ozan Dolunay, Elif Doğan ve Devrim Yakut paylaşırken, oyuncu kadrosunda Açelya Topaloğlu, Özgün Karaman, Nergis Kumbasar, İbrahim Kendirci, Sevinç Erbulak, Dilek Çelebi, Ulvi Alacakaptan, Yüksel Ünal, Burak Can, İlay Erkök, Gizem Ergün, Eda Başlamışlı gibi güçlü isimler yer alıyor.
DARISI BAŞIMIZA 3. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
DARISI BAŞIMIZA'NIN 3. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?
Darısı Başımıza’nın dün akşam ekrana gelen üçüncü bölümünde Öykü’nün İzmir’de tanıştığı kişinin Ozan olduğunu öğrenen Rüya, Öykü’yü korumak isterken Cem’in ayağını burktu. Tekinsoyların oyuncusu Sude’ye yardımcı olmaya çalışan Öykü ve Ozan yine bir araya gelmek zorunda kaldı. Sahneye çıkan Öykü söylediği şarkıyla Ozan’ı büyülerken, Cem hasta yatağında eğlence peşindeydi. Babasının hikaye defterini Canan’dan almaya kararlı olan Zerrin, Canan’ın eline daha büyük bir koz geçtiğinden habersizdi. Daha fazla dayanamayan Ozan, her şeyi Cem’e itiraf etmeye karar verdi. Bunu öğrenen Rüya, Merter ve Öykü’yü de alarak Ozan’ın peşine Sapanca’ya gitti. Kardeşini kaybetmekten korkan Ozan ise gerçeği söylemekten vazgeçti. Öykü’nün Cem’den ayrılmak istediği final sahnesi ise izleyenleri ekran başına kilitledi.
DARISI BAŞIMIZA’NIN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Gold Film’in yapımcılığını üstlendiği, Show TV'nin yeni dizisi "Darısı Başımıza"nın 4. bölüm tanıtımı yayınlandı. Öykü’nün, Cem’le ayrıldığını ailesine açıkladığı tanıtımda Zerrin, Öykü’ye tepki gösteriyor. Öykü ve Ozan arasında tansiyon giderek yükselirken Zerrin, Öykü’nün Cem’le evlenmek istememesini kabullenemiyor. Öykü’yü sorularıyla sıkıştıran Zerrin, “Cem’den de saklamışsın ama anlamış çocuk. Senin onu neden terk ettiğini işte!” sözleriyle Öykü’yü heyecanlandırıyor.
Darısı Başımıza’nın yeni bölümü 25 Temmuz Çarşamba günü saat 20.00'de Show TV'de!
İşte "Darısı Başımıza"nın 4. bölüm fragmanı;
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