Darmstadt 98 - Sandhausen rakamlar

Darmstadt 98 ve Sandhausen, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü Almanya 2. Bundesliga maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 14:00. Maç öncesi Darmstadt 98 9 puanla 2. sırada, Sandhausen 1 puanla 17. sırada bulunuyor. Ev sahibi Darmstadt 98, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Sandhausen, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 310 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Darmstadt 98 kazanırsa 1.80, beraberlik çıkarsa 3.00, Sandhausen sahadan galip ayrılırsa 3.20 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.45, 2.5 gol üstünün oranı 1.95. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Darmstadt 98 son hafta oynanan Sandhausen maçında 1-2 yenildi.

Sandhausen ise Darmstadt 98 karşılaşmasında 1-2 kazandı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Darmstadt 98, 4 gol attı ve 0 gol yedi.

Sandhausen ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Sandhausen, 1 gol atarken 4 gol yedi.

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